В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявил отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T15:42
2026-01-12T15:42
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявил отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

15:42 12.01.2026
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявил отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
