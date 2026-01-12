https://crimea.ria.ru/20260112/v-rossii-vyrosli-tseny-na-krepkiy-alkogol-1152323033.html

В России выросли цены на крепкий алкоголь

В России выросли цены на крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 12.01.2026

В России выросли цены на крепкий алкоголь

Минимальная розничная цена бутылки водки выросла до 409 рублей, а коньяка – до 755 рублей. Об изменении минимальных цен на крепкий алкоголь информирует... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T18:52

2026-01-12T18:52

2026-01-12T18:52

алкоголь

минпромторг рк

новости

россия

минфин россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054268_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_315a0b1d867fb768977dbcfda328273e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Минимальная розничная цена бутылки водки выросла до 409 рублей, а коньяка – до 755 рублей. Об изменении минимальных цен на крепкий алкоголь информирует министерство промышленности и торговли Крыма.С нового года вступил в силу приказ Министерства финансов РФ от 18.12.2025 № 181н, устанавливающий новые минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, уточнили в министерстве. А также напомнили, что за нарушение указанных требований к розничной продаже алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность.Ранее пояснялось, что решение о подорожании крепкого алкоголя принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента – с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк – на 38 процентов, с 403 до 651 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом годуШампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбораКаждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, минпромторг рк, новости, россия, минфин россии