В России выросли цены на крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В России выросли цены на крепкий алкоголь
В России выросли цены на крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В России выросли цены на крепкий алкоголь
Минимальная розничная цена бутылки водки выросла до 409 рублей, а коньяка – до 755 рублей. Об изменении минимальных цен на крепкий алкоголь информирует... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T18:52
2026-01-12T18:52
алкоголь
минпромторг рк
новости
россия
минфин россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054268_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_315a0b1d867fb768977dbcfda328273e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Минимальная розничная цена бутылки водки выросла до 409 рублей, а коньяка – до 755 рублей. Об изменении минимальных цен на крепкий алкоголь информирует министерство промышленности и торговли Крыма.С нового года вступил в силу приказ Министерства финансов РФ от 18.12.2025 № 181н, устанавливающий новые минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, уточнили в министерстве. А также напомнили, что за нарушение указанных требований к розничной продаже алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность.Ранее пояснялось, что решение о подорожании крепкого алкоголя принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента – с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк – на 38 процентов, с 403 до 651 рубля.
В России выросли цены на крепкий алкоголь

В России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь

18:52 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Минимальная розничная цена бутылки водки выросла до 409 рублей, а коньяка – до 755 рублей. Об изменении минимальных цен на крепкий алкоголь информирует министерство промышленности и торговли Крыма.

"С 1 января 2026 года минимальная цена за 0,5 литра алкоголя составляет: на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, за исключением коньяка – 605 рублей, на водку – 409 рублей, на коньяк – 755 рублей", – проинформировали в ведомстве.

С нового года вступил в силу приказ Министерства финансов РФ от 18.12.2025 № 181н, устанавливающий новые минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, уточнили в министерстве. А также напомнили, что за нарушение указанных требований к розничной продаже алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность.
Ранее пояснялось, что решение о подорожании крепкого алкоголя принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.
В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента – с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк – на 38 процентов, с 403 до 651 рубля.
