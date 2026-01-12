Рейтинг@Mail.ru
В России предложили ежегодно повышать зарплаты - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В России предложили ежегодно повышать зарплаты
В России предложили ежегодно повышать зарплаты - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В России предложили ежегодно повышать зарплаты
В Госдуму внесут законопроект об обязательном ежегодном повышении зарплат. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму внесут законопроект об обязательном ежегодном повышении зарплат. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Согласно инициативе, индексировать заработную плану необходимо как минимум один раз в год, минимальный уровень индексации должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год. "Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты. И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса", - прокомментировал Нилов.В конце 2025 года на повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырас более чем на 20 процентов и составил 27 тысяч 93 рубля.
зарплата, ярослав нилов, государственная дума рф, россия, новости, инфляция
В России предложили ежегодно повышать зарплаты

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном ежегодном повышении зарплат

07:07 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму внесут законопроект об обязательном ежегодном повышении зарплат. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке", - написал он в своем Telegram-канале. 
Согласно инициативе, индексировать заработную плану необходимо как минимум один раз в год, минимальный уровень индексации должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.
"Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты. И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса", - прокомментировал Нилов.
В конце 2025 года на повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырас более чем на 20 процентов и составил 27 тысяч 93 рубля.
