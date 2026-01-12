Рейтинг@Mail.ru
В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
В результате обильных осадков в трех муниципалитетах Краснодарского края реки поднялись выше опасных отметок. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В результате обильных осадков в трех муниципалитетах Краснодарского края реки поднялись выше опасных отметок. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Так, в Апшеронском районе возле ст. Кабардинской река Пшиш вышла на пойму, произошел перелив воды через проезжую часть. На дороге между Хадыженском и станицей "Кабардинская" ограничили проезд транспорта. Выше опасных отметок поднялся уровень воды в реках Шебш в Северском районе и Псекупс в Горячем Ключе. "Как сообщают в администрации городе-курорта, понижение температуры воздуха и переход дождя в снег замедлили рост уровня воды. Дождь в горах прекратился, прогнозируется постепенная стабилизация и последующее снижение воды в русле", - отметили в оперштабе. Кроем того, на опасных отметках держится уровень рек Афипс в ст. Крепостной и Убин в ст. Азовской Северского района. До неблагоприятных отметок также поднялся уровень воды в реке Дефань в с. Дефановка Туапсинского муниципального округа, Протока возле села Ачуево Славянского района, Мезыбь в селе Дивноморское, Пшиш в станице Куринской Апшеронского района. Информации о подтоплениях не поступало. Жители прибрежных территорий предупреждены о возможной опасности.В Севастополе ожидается новый подъем уровня воды в реках в ближайшие дни в связи с прохождением через Крымский полуостров мощного циклона и выпадением осадков. Об этом сообщила пресс-служба Севприроднадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В результате обильных осадков в трех муниципалитетах Краснодарского края реки поднялись выше опасных отметок. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Так, в Апшеронском районе возле ст. Кабардинской река Пшиш вышла на пойму, произошел перелив воды через проезжую часть. На дороге между Хадыженском и станицей "Кабардинская" ограничили проезд транспорта.
Выше опасных отметок поднялся уровень воды в реках Шебш в Северском районе и Псекупс в Горячем Ключе.
"Как сообщают в администрации городе-курорта, понижение температуры воздуха и переход дождя в снег замедлили рост уровня воды. Дождь в горах прекратился, прогнозируется постепенная стабилизация и последующее снижение воды в русле", - отметили в оперштабе.
Кроем того, на опасных отметках держится уровень рек Афипс в ст. Крепостной и Убин в ст. Азовской Северского района.
До неблагоприятных отметок также поднялся уровень воды в реке Дефань в с. Дефановка Туапсинского муниципального округа, Протока возле села Ачуево Славянского района, Мезыбь в селе Дивноморское, Пшиш в станице Куринской Апшеронского района.
Информации о подтоплениях не поступало. Жители прибрежных территорий предупреждены о возможной опасности.
В Севастополе ожидается новый подъем уровня воды в реках в ближайшие дни в связи с прохождением через Крымский полуостров мощного циклона и выпадением осадков. Об этом сообщила пресс-служба Севприроднадзора.
