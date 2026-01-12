https://crimea.ria.ru/20260112/v-novogodnie-prazdniki-na-pozharakh-v-krymu-pogibli-chetyre-cheloveka-1152320993.html

В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека

2026-01-12T12:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службах региональных МЧС.Так, с 1 по 11 января на территории Республики Крым зарегистрированы 57 пожаров, на которых погибли три человека, еще 12 получили травмы. Гибели детей не допущено, отметили в региональном управлении МЧС России.В Севастополе в этот же период спасатели ликвидировали 18 пожаров, на которых погиб один человек. Спасено девять граждан, двое из которых дети.Непогода и ДТПВ республиканский главк МЧС от гидрометцентра с начала года поступило восемь штормовых предупреждений.Подъемы уровней рек в Крыму не регистрировались.Кроме того, спасатели МЧС выезжали на 20 ДТП, помощь оказана 28 людям, спасены - четыре. В походах крымские спасатели оказали помощь четырем людям. На воде зарегистрировано одно происшествие.В Севастополе спасатели шесть раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия. В результате этих ДТП пострадали два гражданина. В акватории региона обошлось без происшествий. В горах спасли пять человек, в числе которых один ребенок.Также с начала года пиротехники МЧС по Севастополю обезвредили две мины времен Великой Отечественной войны.На территории полуострова действует режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации перешли в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог подготовили места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.11 января сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Вечером дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур.Кроме того, в связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дорогиВ ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехникаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села

