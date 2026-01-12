Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/v-novogodnie-prazdniki-na-pozharakh-v-krymu-pogibli-chetyre-cheloveka-1152320993.html
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
За новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службах... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T12:40
2026-01-12T12:40
крым
новости крыма
новости севастополя
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
дтп в крыму и севастополе
пожар
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d149e1cf6d0ceafea67c25d4fd754a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службах региональных МЧС.Так, с 1 по 11 января на территории Республики Крым зарегистрированы 57 пожаров, на которых погибли три человека, еще 12 получили травмы. Гибели детей не допущено, отметили в региональном управлении МЧС России.В Севастополе в этот же период спасатели ликвидировали 18 пожаров, на которых погиб один человек. Спасено девять граждан, двое из которых дети.Непогода и ДТПВ республиканский главк МЧС от гидрометцентра с начала года поступило восемь штормовых предупреждений.Подъемы уровней рек в Крыму не регистрировались.Кроме того, спасатели МЧС выезжали на 20 ДТП, помощь оказана 28 людям, спасены - четыре. В походах крымские спасатели оказали помощь четырем людям. На воде зарегистрировано одно происшествие.В Севастополе спасатели шесть раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия. В результате этих ДТП пострадали два гражданина. В акватории региона обошлось без происшествий. В горах спасли пять человек, в числе которых один ребенок.Также с начала года пиротехники МЧС по Севастополю обезвредили две мины времен Великой Отечественной войны.На территории полуострова действует режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации перешли в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог подготовили места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.11 января сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Вечером дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур.Кроме того, в связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дорогиВ ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехникаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5892abca34318b385d41e027b9e1770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новости севастополя, севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, пожар, штормовое предупреждение
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека

В Крыму и Севастополе за новогодние каникулы на пожарах погибли четыре человека

12:40 12.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службах региональных МЧС.
Так, с 1 по 11 января на территории Республики Крым зарегистрированы 57 пожаров, на которых погибли три человека, еще 12 получили травмы. Гибели детей не допущено, отметили в региональном управлении МЧС России.
В Севастополе в этот же период спасатели ликвидировали 18 пожаров, на которых погиб один человек. Спасено девять граждан, двое из которых дети.

"Пожар со смертельным исходом случился ранним утром 8 января в квартире дома по улице Дмитрия Ульянова. Огнеборцы оперативно прибыли к месту, обнаружили в задымленном жилище женщину 1940 года рождения", - уточнили в пресс-службе МЧС по Севастополю.

Непогода и ДТП

В республиканский главк МЧС от гидрометцентра с начала года поступило восемь штормовых предупреждений.

"В результате действия штормового предупреждения было зарегистрировано 24 происшествия на территории шести муниципальных образований. Пострадавших и погибших нет", - рассказали в ведомстве.

Подъемы уровней рек в Крыму не регистрировались.
Кроме того, спасатели МЧС выезжали на 20 ДТП, помощь оказана 28 людям, спасены - четыре. В походах крымские спасатели оказали помощь четырем людям. На воде зарегистрировано одно происшествие.
В Севастополе спасатели шесть раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия. В результате этих ДТП пострадали два гражданина. В акватории региона обошлось без происшествий. В горах спасли пять человек, в числе которых один ребенок.
Также с начала года пиротехники МЧС по Севастополю обезвредили две мины времен Великой Отечественной войны.
На территории полуострова действует режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации перешли в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог подготовили места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
11 января сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Вечером дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур.
Кроме того, в связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
 
КрымНовости КрымаНовости СевастополяСевастопольСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТПДТП в Крыму и СевастополеПожарШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния