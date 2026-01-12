В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел

https://crimea.ria.ru/20260112/v-kvartire-v-saratovskoy-oblasti-obnaruzheny-shest-tel-1152322273.html
В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Саратовской области.ЧП произошло в доме на улице Академика Жук.По информации ведомства, в квартире найдены погибшими 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, на которых погибли четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Саратовской области.
ЧП произошло в доме на улице Академика Жук.
По информации ведомства, в квартире найдены погибшими 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.
"По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Спасатели службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери", - уточнили в пресс-службе.
Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, на которых погибли
четыре человека.
