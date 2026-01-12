Рейтинг@Mail.ru
В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/v-kvartire-v-saratovskoy-oblasti-obnaruzheny-shest-tel-1152322273.html
В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел
В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел
В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T13:25
2026-01-12T13:25
россия
саратовская область
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Саратовской области.ЧП произошло в доме на улице Академика Жук.По информации ведомства, в квартире найдены погибшими 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, на которых погибли четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, саратовская область, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел

В квартире в Саратовской области обнаружены тела шести человек

13:25 12.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Саратовской области.
ЧП произошло в доме на улице Академика Жук.
По информации ведомства, в квартире найдены погибшими 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.
"По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Спасатели службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери", - уточнили в пресс-службе.
Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, на которых погибли четыре человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияСаратовская областьНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния