В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел

12.01.2026

В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел

В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T13:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном доме города Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Саратовской области.ЧП произошло в доме на улице Академика Жук.По информации ведомства, в квартире найдены погибшими 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, на которых погибли четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

