В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
Три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
2026-01-12T11:43
2026-01-12T11:43
2026-01-12T11:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.В том числе в четырех авариях погибли два пешехода и еще два пострадали. 139 раз правоохранители останавливали водителей в состоянии алкогольного опьянения, 11 из них попались на пьяном вождении повторно.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
Три человека погибли и 12 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю