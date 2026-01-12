Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260112/v-krymu-v-dtp-pogibli-troe-i-postradali-12-chelovek-1152320012.html
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
Три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T11:43
2026-01-12T11:43
ситуация на дорогах крыма
госавтоинспекция крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152301317_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6596d3bae6799c058badeb9e09dd2279.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.В том числе в четырех авариях погибли два пешехода и еще два пострадали. 139 раз правоохранители останавливали водителей в состоянии алкогольного опьянения, 11 из них попались на пьяном вождении повторно.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТПНа трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешеходаЧетверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152301317_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0feedeb2048481c124da15673ce1ae24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек

Три человека погибли и 12 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю

11:43 12.01.2026
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Черноморском районе Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"В период с 5 по 11 января 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 ДТП, в которых трое погибли, 12 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних", – проинформировали в ведомстве.
В том числе в четырех авариях погибли два пешехода и еще два пострадали.
139 раз правоохранители останавливали водителей в состоянии алкогольного опьянения, 11 из них попались на пьяном вождении повторно.
Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области
 
Ситуация на дорогах КрымаГосавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
12:34Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
12:15В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
12:04ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
11:52В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
11:43В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
11:34Удары по Украине: Одесса частично обесточена
11:23В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:19Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
10:59На Кубани река затопила часть автодороги
10:41На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
10:32Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
10:27Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
10:18Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае 1:10
10:12В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
10:06От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших
09:47Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
09:35Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
09:17Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
08:56Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния