В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

В Крыму заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась более чем на 50 % за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился за минувшую неделю на 52,6% и 33,4% соответственно. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 3373 человека <...> Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 52,6%, и ниже уровня эпидемического порога на 57,5%", - говорится в сообщении.
В Севастополе также постепенно снижается число заболевших: на прошлой неделе ОРВИ "подхватили" 1902 человека, этот показатель ниже на 33,4% показателей предыдущей семидневки, и ниже уровня эпидемического порога на 51,6, уточнили в ведомстве.
"Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет - 82,4%", - пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор ранее сообщал, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с конца декабря. Также в последние дни 2025-го года сообщалось, что на территории полуострова за неделю свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
