Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/v-krymu-snizilsya-uroven-zabolevaemosti-orvi-1152323766.html
В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ
В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился за минувшую неделю на 52,6% и 33,4% соответственно. Об этом сообщили в межрегиональном... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T15:03
2026-01-12T15:03
крым
новости крыма
орви
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_2673ef2121e15d376da4ade08efb953f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился за минувшую неделю на 52,6% и 33,4% соответственно. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе также постепенно снижается число заболевших: на прошлой неделе ОРВИ "подхватили" 1902 человека, этот показатель ниже на 33,4% показателей предыдущей семидневки, и ниже уровня эпидемического порога на 51,6, уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор ранее сообщал, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с конца декабря. Также в последние дни 2025-го года сообщалось, что на территории полуострова за неделю свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_8f1a7ec6f94fddefbc4c03ef15218ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

В Крыму заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась более чем на 50 % за неделю

15:03 12.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВспышка гриппа и ОРВИ в регионах России
Вспышка гриппа и ОРВИ в регионах России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился за минувшую неделю на 52,6% и 33,4% соответственно. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 3373 человека <...> Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 52,6%, и ниже уровня эпидемического порога на 57,5%", - говорится в сообщении.

В Севастополе также постепенно снижается число заболевших: на прошлой неделе ОРВИ "подхватили" 1902 человека, этот показатель ниже на 33,4% показателей предыдущей семидневки, и ниже уровня эпидемического порога на 51,6, уточнили в ведомстве.
"Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет - 82,4%", - пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор ранее сообщал, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с конца декабря. Также в последние дни 2025-го года сообщалось, что на территории полуострова за неделю свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
 
КрымНовости КрымаОРВИГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния