В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

В Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

крым

новости крыма

орви

грипп

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился за минувшую неделю на 52,6% и 33,4% соответственно. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе также постепенно снижается число заболевших: на прошлой неделе ОРВИ "подхватили" 1902 человека, этот показатель ниже на 33,4% показателей предыдущей семидневки, и ниже уровня эпидемического порога на 51,6, уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор ранее сообщал, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с конца декабря. Также в последние дни 2025-го года сообщалось, что на территории полуострова за неделю свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа

