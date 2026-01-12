Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых" - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых" - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"
Новым руководителем крымского регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых" стала Екатерина Козырь. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T13:07
2026-01-12T13:07
крым
новости крыма
сергей аксенов
кадровые перестановки
движение первых
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152321496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2b0430dd1f9328eab9823e8e3e1e46fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Новым руководителем крымского регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых" стала Екатерина Козырь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с ней. По словам главы РК, в течение месяца будет проработан план по активизации деятельности отделения. Эффективность работы организации должна измеряться не количеством проведенных мероприятий, а конкретными делами нашей молодежи на пользу родного города, села, учебного заведения, подчеркнул он.Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" было создано в июле 2022 года, чтобы объединить разрозненную сеть детских и молодежных клубов и кружков. Движение содействует реализации государственной политики по вопросам детей и молодежи, участвует в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, а также создает среду для их самореализации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, сергей аксенов, кадровые перестановки, движение первых
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"

Екатерина Козырь возглавила крымское отделение "Движения первых"

13:07 12.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЕкатерина Козырь возглавила крымское отделение "Движения первых"
Екатерина Козырь возглавила крымское отделение Движения первых
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Новым руководителем крымского регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых" стала Екатерина Козырь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с ней.
"На встрече с новым руководителем регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в Республике Крым Екатериной Александровной Козырь обсудили подходы и ближайшие перспективы работы организации в регионе", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы РК, в течение месяца будет проработан план по активизации деятельности отделения. Эффективность работы организации должна измеряться не количеством проведенных мероприятий, а конкретными делами нашей молодежи на пользу родного города, села, учебного заведения, подчеркнул он.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" было создано в июле 2022 года, чтобы объединить разрозненную сеть детских и молодежных клубов и кружков. Движение содействует реализации государственной политики по вопросам детей и молодежи, участвует в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, а также создает среду для их самореализации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновКадровые перестановкиДвижение первых
 
