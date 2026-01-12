https://crimea.ria.ru/20260112/v-krymu-smenilsya-rukovoditel-regionalnogo-otdeleniya-dvizheniya-pervykh-1152321772.html

В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"

2026-01-12T13:07

крым

новости крыма

сергей аксенов

кадровые перестановки

движение первых

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Новым руководителем крымского регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых" стала Екатерина Козырь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с ней. По словам главы РК, в течение месяца будет проработан план по активизации деятельности отделения. Эффективность работы организации должна измеряться не количеством проведенных мероприятий, а конкретными делами нашей молодежи на пользу родного города, села, учебного заведения, подчеркнул он.Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" было создано в июле 2022 года, чтобы объединить разрозненную сеть детских и молодежных клубов и кружков. Движение содействует реализации государственной политики по вопросам детей и молодежи, участвует в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, а также создает среду для их самореализации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2026

Новости

