В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана - РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260112/v-krymu-iz-za-snegopada-zakryt-proezd-k-monastyryu-kosmy-i-damiana-1152338117.html
В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
Проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе крымской митрополии.Причиной стало обильное таяние снега.Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.
РИА Новости Крым
крым, погода, крымская митрополия, алушта, новости крыма, ограничение движения
В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана

В Крыму из-за снегопада подтопило дорогу к монастырю Косьмы и Дамиана - проезд закрыт

21:12 12.01.2026
 
Монастырь Косьмы и Дамиана в Крыму
Монастырь Косьмы и Дамиана в Крыму
© Крымская митрополия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе крымской митрополии.
Причиной стало обильное таяние снега.

"В связи с обильными снегопадами с 26 декабря 2025 года по 6 января 2026 года уровень снега в горах на территории монастыря достиг 1,5 метра. Дальнейшее резкое таяние снега подтопило низменные участки дороги до монастыря", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.
