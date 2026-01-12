https://crimea.ria.ru/20260112/v-krymu-iz-za-snegopada-zakryt-proezd-k-monastyryu-kosmy-i-damiana-1152338117.html
В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе крымской митрополии.Причиной стало обильное таяние снега.Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопадаНепогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
