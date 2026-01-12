https://crimea.ria.ru/20260112/v-krym-prileteli-flamingo-1152335006.html
В Крым прилетели фламинго
В Крым прилетели фламинго - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крым прилетели фламинго
Розовые фламинго замечены у озера Аджиголь в Крыму. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Розовые фламинго замечены у озера Аджиголь в Крыму. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".Стаю с приблизительно таким же количеством птиц также видели в Новороссийске, Керчи и на Арабатской стрелке. В заповедниках "Опукский" и "Лебяжьи острова" эти невероятно красивые птицы также фиксируются на пролете. Температура воздуха в месте фиксации -6 градусов, тем не менее фламинго чувствуют себя хорошо: разыскивают рачков артемий и личинок комаров-звонцов, рассказали в дирекции.И обратились с просьбой при встрече с птицами быть осторожными, не подходить близко и не делать резких движений в их сторону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологииВ Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территориюВ Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории
