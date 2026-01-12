Рейтинг@Mail.ru
В Крым прилетели фламинго - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/v-krym-prileteli-flamingo-1152335006.html
В Крым прилетели фламинго
В Крым прилетели фламинго - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крым прилетели фламинго
Розовые фламинго замечены у озера Аджиголь в Крыму. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T21:48
2026-01-12T21:48
фламинго в крыму
новости крыма
природа
фгбу "заповедный крым"
крым
новороссийск
новости
керчь
арабатская стрелка
заповедники крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152335150_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_f0dba0df2af1989d1822eda2377d8b87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Розовые фламинго замечены у озера Аджиголь в Крыму. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".Стаю с приблизительно таким же количеством птиц также видели в Новороссийске, Керчи и на Арабатской стрелке. В заповедниках "Опукский" и "Лебяжьи острова" эти невероятно красивые птицы также фиксируются на пролете. Температура воздуха в месте фиксации -6 градусов, тем не менее фламинго чувствуют себя хорошо: разыскивают рачков артемий и личинок комаров-звонцов, рассказали в дирекции.И обратились с просьбой при встрече с птицами быть осторожными, не подходить близко и не делать резких движений в их сторону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологииВ Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территориюВ Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории
крым
новороссийск
керчь
арабатская стрелка
заповедники крыма
заповедники
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152335150_322:0:2730:1806_1920x0_80_0_0_ec3f347ae53d4375de2234df78e7873a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фламинго в крыму, новости крыма, природа, фгбу "заповедный крым", крым, новороссийск, новости, керчь, арабатская стрелка, заповедники крыма, заповедники
В Крым прилетели фламинго

150 особей фламинго поселились в Крыму у озера Аджиголь

21:48 12.01.2026
 
© РИА Новости КрымРозовые фламинго
Розовые фламинго - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Розовые фламинго замечены у озера Аджиголь в Крыму. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".

"Утром 12 января сотрудник научного отдела ФГБУ "Заповедный Крым" зафиксировал стаю взрослых фламинго численностью около 150 особей и 12 молодых птиц. Пернатые остановились у озера Аджиголь", – сказано в сообщении.

Стаю с приблизительно таким же количеством птиц также видели в Новороссийске, Керчи и на Арабатской стрелке. В заповедниках "Опукский" и "Лебяжьи острова" эти невероятно красивые птицы также фиксируются на пролете. Температура воздуха в месте фиксации -6 градусов, тем не менее фламинго чувствуют себя хорошо: разыскивают рачков артемий и личинок комаров-звонцов, рассказали в дирекции.
И обратились с просьбой при встрече с птицами быть осторожными, не подходить близко и не делать резких движений в их сторону.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии
В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию
В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории
 
Фламинго в КрымуНовости КрымаПриродаФГБУ "Заповедный Крым"КрымНовороссийскНовостиКерчьАрабатская стрелкаЗаповедники КрымаЗаповедники
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
23:50Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте
23:37Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников
23:15Крымский мост открыт для движения
22:59Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
22:30Удар "Орешника" по заводу во Львове и морозы в Крыму: главное за день
22:08Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
21:48В Крым прилетели фламинго
21:28Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
21:12В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
21:00На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
20:37Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник
20:33Крымский мост закрыт
20:23На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
Лента новостейМолния