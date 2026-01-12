В Крым идут снег и 10-градусные морозы

https://crimea.ria.ru/20260112/v-krym-idut-sneg-i-10-gradusnye-morozy-1152321228.html

2026-01-12T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Холода не отступят из Крыма в ближайшее время. Начавшаяся неделя будет снежной и морозной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.По ее словам, в первую рабочую неделю наступившего 2026-го года ожидается зимний характер погоды, как и положено по календарю.Неустойчивый характер погоды обеспечивает высотный циклон. В период с 14 по 16 января будет снежно, на дорогах ожидается гололедица, уточнила руководитель крымского гидрометцентра."В эти дни ветер будет южным, умеренным, 7-12 метров в секунду. Ночью 5-8 мороза, в столице республики - до 7 мороза. Днем от 3 мороза до 2 тепла, в Симферополе в дневные часы до - 2", - уточнила Любецкая.В субботу, 17 января, также ожидается снег, на дорогах гололедица, северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночные температуры воздуха значительно не изменятся. Дневные тоже будут колебаться от 3 морозов до 2 тепла, дополнила она.Накануне в Крыму резко ухудшилась погода. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.В Феодосии шторм повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реках на Кубани опасно поднялся уровень водыНа Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова подниметсяСитуация на дорогах Крыма после шторма

