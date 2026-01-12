Рейтинг@Mail.ru
В Крым идут снег и 10-градусные морозы - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крым идут снег и 10-градусные морозы
В Крым идут снег и 10-градусные морозы - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Крым идут снег и 10-градусные морозы
Холода не отступят из Крыма в ближайшее время. Начавшаяся неделя будет снежной и морозной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник...
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Холода не отступят из Крыма в ближайшее время. Начавшаяся неделя будет снежной и морозной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.По ее словам, в первую рабочую неделю наступившего 2026-го года ожидается зимний характер погоды, как и положено по календарю.Неустойчивый характер погоды обеспечивает высотный циклон. В период с 14 по 16 января будет снежно, на дорогах ожидается гололедица, уточнила руководитель крымского гидрометцентра."В эти дни ветер будет южным, умеренным, 7-12 метров в секунду. Ночью 5-8 мороза, в столице республики - до 7 мороза. Днем от 3 мороза до 2 тепла, в Симферополе в дневные часы до - 2", - уточнила Любецкая.В субботу, 17 января, также ожидается снег, на дорогах гололедица, северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночные температуры воздуха значительно не изменятся. Дневные тоже будут колебаться от 3 морозов до 2 тепла, дополнила она.Накануне в Крыму резко ухудшилась погода. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.В Феодосии шторм повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.
татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крым, новости крыма
В Крым идут снег и 10-градусные морозы

В Крыму на неделе до 10 градусов мороза со снегом и ветром

12:52 12.01.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Заповедники Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Холода не отступят из Крыма в ближайшее время. Начавшаяся неделя будет снежной и морозной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
По ее словам, в первую рабочую неделю наступившего 2026-го года ожидается зимний характер погоды, как и положено по календарю.
"Так, завтра, 13 января, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северный слабый, 4-9 м/с. Ночью 5-10 градусов мороза, на ЮБК 0...2 мороза. В Симферополе столбики термометров опустятся до отметки 7 градусов мороза. Днем по Крыму от 2 мороза до + 3. В Симферополе 1 градус мороза", - рассказала она.
Неустойчивый характер погоды обеспечивает высотный циклон. В период с 14 по 16 января будет снежно, на дорогах ожидается гололедица, уточнила руководитель крымского гидрометцентра.
"В эти дни ветер будет южным, умеренным, 7-12 метров в секунду. Ночью 5-8 мороза, в столице республики - до 7 мороза. Днем от 3 мороза до 2 тепла, в Симферополе в дневные часы до - 2", - уточнила Любецкая.
В субботу, 17 января, также ожидается снег, на дорогах гололедица, северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночные температуры воздуха значительно не изменятся. Дневные тоже будут колебаться от 3 морозов до 2 тепла, дополнила она.
Накануне в Крыму резко ухудшилась погода. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
В Феодосии шторм повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света. Всего зафиксировано 24 происшествия.
При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.
