В Киеве массово закрываются супермаркеты

В Киеве массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением, сообщают украинские СМИ. 12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Киеве массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением, сообщают украинские СМИ.Позже издание дополнило новость, что если света не будет больше шести часов, то сетевые магазины начнут закрываться по всей стране. "Генераторам необходима дозаправка и 2 часа перерыва", – объяснили эксперты.Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной.10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве – более десяти тысяч. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнул пожар на припортовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктураВ Киеве отключили воду и отоплениеКличко призвал жителей Киева покинуть город

