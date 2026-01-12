Рейтинг@Mail.ru
В Киеве массово закрываются супермаркеты - РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260112/v-kieve-massovo-zakryvayutsya-supermarkety-1152335787.html
В Киеве массово закрываются супермаркеты
В Киеве массово закрываются супермаркеты - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
В Киеве массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T20:07
2026-01-12T20:07
киев
новости
украина
электроэнергия
торговля
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_5668d159ffa214401b750c2c285239f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Киеве массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением, сообщают украинские СМИ.Позже издание дополнило новость, что если света не будет больше шести часов, то сетевые магазины начнут закрываться по всей стране. "Генераторам необходима дозаправка и 2 часа перерыва", – объяснили эксперты.Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной.10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве – более десяти тысяч. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнул пожар на припортовой инфраструктуре.
киев
украина
киев, новости, украина, электроэнергия, торговля, электричество, отключение электроэнергии
В Киеве массово закрываются супермаркеты

Отсутствие света в Киеве вынудило закрыть десятки супермаркетов

20:07 12.01.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Киеве массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением, сообщают украинские СМИ.

"В Киеве массово закрываются супермаркеты "АТБ", NOVUS и "Сільпо" из-за отсутствия электричества: генераторы не выдерживают", – цитирует публикацию РИА Новости.

Позже издание дополнило новость, что если света не будет больше шести часов, то сетевые магазины начнут закрываться по всей стране. "Генераторам необходима дозаправка и 2 часа перерыва", – объяснили эксперты.
Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной.
10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве – более десяти тысяч. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнул пожар на припортовой инфраструктуре.
КиевНовостиУкраинаЭлектроэнергияТорговляЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
