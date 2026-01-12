https://crimea.ria.ru/20260112/v-bolnitsakh-kryma-prodolzhayut-lechenie-8-postradavshikh-pri-atake-na-khorly-1152320553.html

В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы

В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы - РИА Новости Крым, 12.01.2026

В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы

Восемь пострадавших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области продолжают лечение в больницах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T12:15

2026-01-12T12:15

2026-01-12T12:20

атака всу на село хорлы в херсонской области

минздрав крыма

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/76/1114867648_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_8240a278701677cc506082940e6a2748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области продолжают лечение в больницах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.По данным медиков, состояние пациентов удовлетворительное, стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, минздрав крыма, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе