В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
Восемь пострадавших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области продолжают лечение в больницах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T12:15
2026-01-12T12:15
2026-01-12T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области продолжают лечение в больницах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.По данным медиков, состояние пациентов удовлетворительное, стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:15 12.01.2026