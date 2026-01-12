https://crimea.ria.ru/20260112/udary-po-ukraine-odessa-chastichno-obestochena-1152319656.html
Удары по Украине: Одесса частично обесточена
Удары по Украине: Одесса частично обесточена - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Удары по Украине: Одесса частично обесточена
В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.Энергетики региона работают в усиленном режиме, уточнили в ведомстве.Как уточнил глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание."Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной.10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горит резервуар в портуВ Киеве отключили воду и отоплениеКличко призвал жителей Киева покинуть город
Удары по Украине: Одесса частично обесточена
В Одессе из-за повреждения энергообъектов без света свыше 33 тысяч абонентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Без света остаются 33,5 тысячи семей области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования для требуется время", - говорится в сообщении.
Энергетики региона работают в усиленном режиме, уточнили в ведомстве.
Как уточнил глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание.
"Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества
и отопления в Киеве останется сложной.
10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей
, а в Киеве - более десяти тысяч.
В Киеве остановили работу электротранспорта
, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура
.
