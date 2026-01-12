Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: Одесса частично обесточена - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Удары по Украине: Одесса частично обесточена
Удары по Украине: Одесса частично обесточена - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Удары по Украине: Одесса частично обесточена
В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.Энергетики региона работают в усиленном режиме, уточнили в ведомстве.Как уточнил глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание."Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной.10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.
одесса, удары по украине, украина, энергосистема украины, новости
Удары по Украине: Одесса частично обесточена

В Одессе из-за повреждения энергообъектов без света свыше 33 тысяч абонентов

11:34 12.01.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры остались без света свыше 33 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Без света остаются 33,5 тысячи семей области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования для требуется время", - говорится в сообщении.
Энергетики региона работают в усиленном режиме, уточнили в ведомстве.
Как уточнил глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание.
"Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной.
10 января в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.
