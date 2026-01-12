https://crimea.ria.ru/20260112/udar-oreshnika-vyvel-iz-stroya-lvovskiy-aviatsionno-remontnyy-zavod-1152330436.html
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
В результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T16:26
2026-01-12T16:26
2026-01-12T17:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также здесь производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам. Кроме того, в рамках этого же массированного удара с применением комплекса "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в Киеве были поражены еще два предприятия, которые были задействованы в сборке ударных дронов для атак по территории России. Также разрушения получили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.Удар "Орешником" по Украине 9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.Позже мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам в городе, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод – Минобороны России
16:26 12.01.2026 (обновлено: 17:08 12.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - говорится в сообщении.
На этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также здесь производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
"Ударом "Орешника" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Кроме того, в рамках этого же массированного удара с применением комплекса "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в Киеве были поражены еще два предприятия, которые были задействованы в сборке ударных дронов для атак по территории России. Также разрушения получили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
Удар "Орешником" по Украине
9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили
о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили
, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.
Позже мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам в городе, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны
.
