Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

В результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T16:26

2026-01-12T16:26

2026-01-12T17:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также здесь производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам. Кроме того, в рамках этого же массированного удара с применением комплекса "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в Киеве были поражены еще два предприятия, которые были задействованы в сборке ударных дронов для атак по территории России. Также разрушения получили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.Удар "Орешником" по Украине 9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.Позже мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам в городе, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

