Удар "Орешника" по заводу во Львове и морозы в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Удар "Орешника" по заводу во Львове и морозы в Крыму: главное за день
2026-01-12T22:30
2026-01-12T22:30
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Львовский авиационно-ремонтный завод выведен из строя ударом "Орешника". Атака ВСУ на Севастополь. Снег и 10-градусные морозы идут в Крым. Обильные осадки наполнили водохранилища в Ялте. Российскому археологу Александру Бутягину в Польше продлили арест.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУдар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный заводВ результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ."По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", – сказано в сообщении.Атака ВСУ на СевастопольВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, были сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками были повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля.Снег и 10-градусные морозы идут в КрымХолода не отступят из Крыма в ближайшее время. Начавшаяся неделя будет снежной и морозной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая."Так, завтра, 13 января, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северный слабый, 4-9 м/с. Ночью 5-10 градусов мороза, на ЮБК 0...2 мороза. В Симферополе столбики термометров опустятся до отметки 7 градусов мороза. Днем по Крыму от 2 мороза до + 3. В Симферополе 1 градус мороза", – рассказала начальник Гидрометцентра.В Ялте наполнились водохранилищаОбильные осадки, выпавшие в Ялте, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко."Ялта с водой. Обильные осадки существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. За 12 дней приток составил 12 миллионов кубов. На сегодня имеем почти 19 миллионов в Загорском и больше 8 миллионов – в Счастливенском. Даже при полном отсутствии осадков этого хватит примерно до середины осени", – сообщила глава администрации.Продление ареста археологу Бутягину за раскопки в КрымуВаршавский окружной суд продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Защита задержанного планирует обжаловать решение. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Адам Доманьский."Я не согласен с решением суда и в течении семи дней подам апелляцию", – подчеркнул адвокат.Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда в Варшаве по делу российского археолога Александра БутягинаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
россия
Новости
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
22:30 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Львовский авиационно-ремонтный завод выведен из строя ударом "Орешника". Атака ВСУ на Севастополь. Снег и 10-градусные морозы идут в Крым. Обильные осадки наполнили водохранилища в Ялте. Российскому археологу Александру Бутягину в Польше продлили арест.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

В результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", – сказано в сообщении.
Атака ВСУ на Севастополь

ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, были сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками были повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля.
Снег и 10-градусные морозы идут в Крым

Холода не отступят из Крыма в ближайшее время. Начавшаяся неделя будет снежной и морозной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
"Так, завтра, 13 января, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северный слабый, 4-9 м/с. Ночью 5-10 градусов мороза, на ЮБК 0...2 мороза. В Симферополе столбики термометров опустятся до отметки 7 градусов мороза. Днем по Крыму от 2 мороза до + 3. В Симферополе 1 градус мороза", – рассказала начальник Гидрометцентра.
В Ялте наполнились водохранилища

Обильные осадки, выпавшие в Ялте, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Ялта с водой. Обильные осадки существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. За 12 дней приток составил 12 миллионов кубов. На сегодня имеем почти 19 миллионов в Загорском и больше 8 миллионов – в Счастливенском. Даже при полном отсутствии осадков этого хватит примерно до середины осени", – сообщила глава администрации.
Продление ареста археологу Бутягину за раскопки в Крыму

Варшавский окружной суд продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Защита задержанного планирует обжаловать решение. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Адам Доманьский.
"Я не согласен с решением суда и в течении семи дней подам апелляцию", – подчеркнул адвокат.
Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда в Варшаве по делу российского археолога Александра Бутягина
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
