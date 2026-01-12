Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260112/tri-desyatka-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152337364.html
Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник
Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом 21 украинский беспилотник, еще 8 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв- РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом 21 украинский беспилотник, еще 8 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России. "С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.21 дрон уничтожен над территорией Республики Крым, 18 - над территорией Краснодарского края, по 4 БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей, 1 - над территорией Воронежской области и 8 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.В ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля. Затем, в течение дня российские средства ПВО отразили еще несколько атак противника дронами. В общей сложности были уничтожены еще не менее 19 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник

ПВО сбила над Крымом и Азовским морем 29 беспилотников

20:37 12.01.2026 (обновлено: 20:52 12.01.2026)
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo Sebastian Apel
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв- РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом 21 украинский беспилотник, еще 8 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.
21 дрон уничтожен над территорией Республики Крым, 18 - над территорией Краснодарского края, по 4 БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей, 1 - над территорией Воронежской области и 8 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.
В ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.
По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля. Затем, в течение дня российские средства ПВО отразили еще несколько атак противника дронами. В общей сложности были уничтожены еще не менее 19 БПЛА.
