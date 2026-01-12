https://crimea.ria.ru/20260112/tri-desyatka-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152337364.html

Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник

Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом 21 украинский беспилотник, еще 8 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

2026-01-12T20:37

2026-01-12T20:37

2026-01-12T20:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв- РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом 21 украинский беспилотник, еще 8 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России. "С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.21 дрон уничтожен над территорией Республики Крым, 18 - над территорией Краснодарского края, по 4 БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей, 1 - над территорией Воронежской области и 8 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.В ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля. Затем, в течение дня российские средства ПВО отразили еще несколько атак противника дронами. В общей сложности были уничтожены еще не менее 19 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

