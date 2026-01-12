Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее ударами - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее ударами
Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее ударами - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее ударами
В случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по Ирану "невиданные ранее удары", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по Ирану "невиданные ранее удары", заявил президент США Дональд Трамп."Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — цитирует Трампа РИА Новости.Отвечая на вопрос журналистов о том, пересек ли Тегеран "красную линию", американский лидер ответил, что "они начинают это делать" и добавил, что США изучают варианты ответа, в том числе военный.Протесты в ИранеВ Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.Участники беспорядков жгли полицейские автомобили и забрасывали силовиков камнями, также нанесен ущерб частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.В субботу наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.
РИА Новости Крым
Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее ударами

Трамп пообещал Ирану невиданные ранее удары в случае атаки Тегерана на американские базы

06:02 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по Ирану "невиданные ранее удары", заявил президент США Дональд Трамп.
"Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — цитирует Трампа РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о том, пересек ли Тегеран "красную линию", американский лидер ответил, что "они начинают это делать" и добавил, что США изучают варианты ответа, в том числе военный.

Протесты в Иране

В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка.
Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.
Участники беспорядков жгли полицейские автомобили и забрасывали силовиков камнями, также нанесен ущерб частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.
В субботу наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.
