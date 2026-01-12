https://crimea.ria.ru/20260112/ssha-poluchat-grenlandiyu---tramp-1152315104.html

США получат Гренландию - Трамп

США получат Гренландию - Трамп - РИА Новости Крым, 12.01.2026

США получат Гренландию - Трамп

США рано или поздно возьмут Гренландию, заявил американский президент Дональд Трамп.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. США рано или поздно возьмут Гренландию, заявил американский президент Дональд Трамп.По его мнению, если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай."Если мы не заберем Гренландию, ее заберут Россия или Китай, и я этого не допущу", - заявил американский лидер."Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки", - добавил Трамп.Выступая перед Конгрессом 5 марта 2025 года, президент США заявил, что Соединенные Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".После операции в отношении Венесуэлы американский президент заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнениеПланы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинЗачем Трампу Гренландия – военный эксперт

