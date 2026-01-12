Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма после шторма
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма после шторма
Ситуация на дорогах Крыма после шторма - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма после шторма
В Крыму по состоянию на утро понедельника дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, ситуация на дорогах стабильная. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро понедельника дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, ситуация на дорогах стабильная. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор."По данным специалистов, в Ялте на дорогах местами небольшой снег, в Алуште – местами влажно, идет обработка дорожного покрытия.На Ангарском перевале 8 градусов мороза, местами влажно, дорожное покрытие обрабатывается. На Грушевском перевали сухо.В остальных регионах республики без осадков, дороги сухие.Ранен на территории полуострова был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
дороги крыма, погода в крыму, штормовое предупреждение, крымавтодор, новости крыма, крым
Ситуация на дорогах Крыма после шторма

В Крыму дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей

07:15 12.01.2026
 
© КрымавтодорСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро понедельника дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, ситуация на дорогах стабильная. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор."
"По Республике Крым отмечается значительное понижение температуры. Сильных осадков в виде снега не наблюдается, местами — небольшие снеговые участки. Дорожники проводят круглосуточный мониторинг состояния дорог и превентивную обработку покрытия", - говорится в сообщении.
По данным специалистов, в Ялте на дорогах местами небольшой снег, в Алуште – местами влажно, идет обработка дорожного покрытия.
На Ангарском перевале 8 градусов мороза, местами влажно, дорожное покрытие обрабатывается. На Грушевском перевали сухо.
В остальных регионах республики без осадков, дороги сухие.
Ранен на территории полуострова был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
 
Ситуация на дорогах КрымаДороги КрымаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеКрымавтодорНовости КрымаКрым
 
