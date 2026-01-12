https://crimea.ria.ru/20260112/situatsiya-na-dorogakh-kryma-posle-shtorma-1152315297.html
Ситуация на дорогах Крыма после шторма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро понедельника дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, ситуация на дорогах стабильная. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор."По данным специалистов, в Ялте на дорогах местами небольшой снег, в Алуште – местами влажно, идет обработка дорожного покрытия.На Ангарском перевале 8 градусов мороза, местами влажно, дорожное покрытие обрабатывается. На Грушевском перевали сухо.В остальных регионах республики без осадков, дороги сухие.Ранен на территории полуострова был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствийМощный шторм в Ялте – подтоплены семь домовНепогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
