https://crimea.ria.ru/20260112/situatsiya-na-dorogakh-kryma-posle-shtorma-1152315297.html

Ситуация на дорогах Крыма после шторма

Ситуация на дорогах Крыма после шторма - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Ситуация на дорогах Крыма после шторма

В Крыму по состоянию на утро понедельника дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, ситуация на дорогах стабильная. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T07:15

2026-01-12T07:15

2026-01-12T07:15

ситуация на дорогах крыма

дороги крыма

погода в крыму

штормовое предупреждение

крымавтодор

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145502691_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_435de97111cc83740c1ac7876971579b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро понедельника дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, ситуация на дорогах стабильная. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор."По данным специалистов, в Ялте на дорогах местами небольшой снег, в Алуште – местами влажно, идет обработка дорожного покрытия.На Ангарском перевале 8 градусов мороза, местами влажно, дорожное покрытие обрабатывается. На Грушевском перевали сухо.В остальных регионах республики без осадков, дороги сухие.Ранен на территории полуострова был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствийМощный шторм в Ялте – подтоплены семь домовНепогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги крыма, погода в крыму, штормовое предупреждение, крымавтодор, новости крыма, крым