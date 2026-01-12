https://crimea.ria.ru/20260112/silnaya-vspyshka-s-vybrosom-plazmy-proizoshla-na-solntse-1152316662.html

Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В лаборатории отметили, что взрыв зафиксирован на невидимой солнечной стороне, и это второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток.Ранее в понедельник сообщалось, что утром на Земле уже началась магнитная буря. Сила космического удара относительно небольшая.К 22 января полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца. Ученые обещают, что событие станет уникальным для текущего столетия.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо на Россией снова озарили северные сиянияСильное полярное сияние неожиданно зажглось над ЗемлеЭкипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта

