Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T09:17
2026-01-12T09:17
2026-01-12T09:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В лаборатории отметили, что взрыв зафиксирован на невидимой солнечной стороне, и это второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток.Ранее в понедельник сообщалось, что утром на Земле уже началась магнитная буря. Сила космического удара относительно небольшая.К 22 января полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца. Ученые обещают, что событие станет уникальным для текущего столетия.
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в этом году