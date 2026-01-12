Рейтинг@Mail.ru
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/silnaya-vspyshka-s-vybrosom-plazmy-proizoshla-na-solntse-1152316662.html
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T09:17
2026-01-12T09:17
вспышки на солнце
солнце
космос
новости
институт солнечно-земной физики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150133926_80:61:996:577_1920x0_80_0_0_fc64ce005e11d6c56da8dad12f897df9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В лаборатории отметили, что взрыв зафиксирован на невидимой солнечной стороне, и это второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток.Ранее в понедельник сообщалось, что утром на Земле уже началась магнитная буря. Сила космического удара относительно небольшая.К 22 января полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца. Ученые обещают, что событие станет уникальным для текущего столетия.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо на Россией снова озарили северные сиянияСильное полярное сияние неожиданно зажглось над ЗемлеЭкипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150133926_121:0:890:577_1920x0_80_0_0_ac14bb1360663b18c8333b13ac2e0b9e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, космос, новости, институт солнечно-земной физики
Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце

Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в этом году

09:17 12.01.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Сильную вспышку на Солнце с крупным выбросом плазмы в космос зарегистрировали ночью рентгеновские фотометры GOES, работающие в космосе на орбите Земли. Рост излучения начался около полуночи по московскому времени и достиг в максимуме уровня M3.3. Это первая вспышка M-класса в 2026 году <...> самое сильное солнечное событие наступившего года", - говорится в сообщении.
В лаборатории отметили, что взрыв зафиксирован на невидимой солнечной стороне, и это второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток.
Ранее в понедельник сообщалось, что утром на Земле уже началась магнитная буря. Сила космического удара относительно небольшая.
К 22 января полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца. Ученые обещают, что событие станет уникальным для текущего столетия.
Самые важные новости ищите в наших
соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Небо на Россией снова озарили северные сияния
Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Земле
Экипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта
 
Вспышки на СолнцеСолнцекосмосНовостиИнститут солнечно-земной физики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
12:34Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
12:15В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
12:04ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
11:52В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
11:43В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
11:34Удары по Украине: Одесса частично обесточена
11:23В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:19Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
10:59На Кубани река затопила часть автодороги
10:41На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
10:32Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
10:27Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
10:18Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае 1:10
10:12В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
10:06От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших
09:47Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
09:35Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
09:17Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
08:56Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния