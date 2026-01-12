Рейтинг@Mail.ru
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР
Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.По его словам, большинство зимних туристов выбирают Южный берег Крыма из-за более комфортной погоды и большего числа отелей, подходящих для размещения зимой, где даже в случае плохой погоды есть возможность хорошо провести время. В целом же Крым привлекает туристов хорошими ценовыми предложениями, хотя это, по мнению эксперта, не ключевой фактор.Кроме того, по его оценке, логистика на полуостров в последнее время стала удобнее, а инфраструктура – качественнее и комфортнее, что также влияет на выбор туриста.2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, сообщал ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году
крым, новости крыма, новый год в крыму, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), внутренний туризм, отдых в крыму, крым курортный
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР

В Крыму в длинные зимние выходные отдохнули несколько сотен тысяч россиян – АТОР

14:10 12.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Крым неплохо встретил новогодний и рождественский периоды. Если весь год рост к предыдущему, 2024-му, был где-то 25−27%, то на новогодние даты в регион прибыло туристов на 30% больше, чем на прошлогодние новогодние праздники. Ориентировочно – это несколько сотен тысяч туристов", – сообщил Ромашкин.

По его словам, большинство зимних туристов выбирают Южный берег Крыма из-за более комфортной погоды и большего числа отелей, подходящих для размещения зимой, где даже в случае плохой погоды есть возможность хорошо провести время. В целом же Крым привлекает туристов хорошими ценовыми предложениями, хотя это, по мнению эксперта, не ключевой фактор.

"Цены выросли где-то на 6 процентов – даже меньше, чем годовая инфляция. Но в целом на Черноморском побережье есть локации, например, Лазаревская или Туапсинский район, где цена сопоставима с крымской, поэтому это не основной фактор. Крым просто популярен по каким-то таким естественным причинам. Туристы просто любят этот регион", - констатирует Ромашкин.

Кроме того, по его оценке, логистика на полуостров в последнее время стала удобнее, а инфраструктура – качественнее и комфортнее, что также влияет на выбор туриста.
2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, сообщал ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.
Крым, Новости Крыма, Новый год в Крыму, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Внутренний туризм, Отдых в Крыму, Крым курортный
 
