Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР

В Крыму в длинные зимние выходные отдохнули несколько сотен тысяч россиян – АТОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
"Крым неплохо встретил новогодний и рождественский периоды. Если весь год рост к предыдущему, 2024-му, был где-то 25−27%, то на новогодние даты в регион прибыло туристов на 30% больше, чем на прошлогодние новогодние праздники. Ориентировочно – это несколько сотен тысяч туристов", – сообщил Ромашкин.
По его словам, большинство зимних туристов выбирают Южный берег Крыма из-за более комфортной погоды и большего числа отелей, подходящих для размещения зимой, где даже в случае плохой погоды есть возможность хорошо провести время. В целом же Крым привлекает туристов хорошими ценовыми предложениями, хотя это, по мнению эксперта, не ключевой фактор.
"Цены выросли где-то на 6 процентов – даже меньше, чем годовая инфляция. Но в целом на Черноморском побережье есть локации, например, Лазаревская или Туапсинский район, где цена сопоставима с крымской, поэтому это не основной фактор. Крым просто популярен по каким-то таким естественным причинам. Туристы просто любят этот регион", - констатирует Ромашкин.
Кроме того, по его оценке, логистика на полуостров в последнее время стала удобнее, а инфраструктура – качественнее и комфортнее, что также влияет на выбор туриста.
2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, сообщал ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.
