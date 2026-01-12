https://crimea.ria.ru/20260112/rossiyane-v-novogodnie-prazdniki-vybirali-krym--ator-1152322477.html

Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР

Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.По его словам, большинство зимних туристов выбирают Южный берег Крыма из-за более комфортной погоды и большего числа отелей, подходящих для размещения зимой, где даже в случае плохой погоды есть возможность хорошо провести время. В целом же Крым привлекает туристов хорошими ценовыми предложениями, хотя это, по мнению эксперта, не ключевой фактор.Кроме того, по его оценке, логистика на полуостров в последнее время стала удобнее, а инфраструктура – качественнее и комфортнее, что также влияет на выбор туриста.2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, сообщал ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году

