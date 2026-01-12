https://crimea.ria.ru/20260112/rossiya-aprobirovala-na-svo-bolee-1000-obraztsov-vooruzheniy-v-2025-godu-1152322819.html

Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году

Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Мантурова, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и залпового огня, авиационной техники, беспилотным системам.Первый вице-премьер добавил, что в 2025 году российские предприятия ОПК в целом выполнили все задания гособоронзаказа.Мантуров отметил, что в общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек. Только за последние три года численность работников этих предприятий увеличилась на 800 тысяч человек.

