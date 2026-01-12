Рейтинг@Mail.ru
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T13:57
2026-01-12T13:57
россия
новости
денис мантуров
владимир путин (политик)
новости сво
оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Мантурова, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и залпового огня, авиационной техники, беспилотным системам.Первый вице-премьер добавил, что в 2025 году российские предприятия ОПК в целом выполнили все задания гособоронзаказа.Мантуров отметил, что в общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек. Только за последние три года численность работников этих предприятий увеличилась на 800 тысяч человек.
россия, новости, денис мантуров, владимир путин (политик), новости сво, оружие
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году

Более 1000 новых и модернизированных образцов вооружений апробированы на СВО в 2025 году

13:57 12.01.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество", - сказал замглавы правительства.
По словам Мантурова, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и залпового огня, авиационной техники, беспилотным системам.
Первый вице-премьер добавил, что в 2025 году российские предприятия ОПК в целом выполнили все задания гособоронзаказа.
"Особый акцент мы делали и будем продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции", - подчеркнул он.
Мантуров отметил, что в общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек. Только за последние три года численность работников этих предприятий увеличилась на 800 тысяч человек.
РоссияНовостиДенис МантуровВладимир Путин (политик)Новости СВООружие
 
