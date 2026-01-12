https://crimea.ria.ru/20260112/rossiya-aprobirovala-na-svo-bolee-1000-obraztsov-vooruzheniy-v-2025-godu-1152322819.html
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Мантурова, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и залпового огня, авиационной техники, беспилотным системам.Первый вице-премьер добавил, что в 2025 году российские предприятия ОПК в целом выполнили все задания гособоронзаказа.Мантуров отметил, что в общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек. Только за последние три года численность работников этих предприятий увеличилась на 800 тысяч человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники апробированы в ходе специальной военной операции в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество", - сказал замглавы правительства.
По словам Мантурова, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и залпового огня, авиационной техники, беспилотным системам.
Первый вице-премьер добавил, что в 2025 году российские предприятия ОПК в целом выполнили все задания гособоронзаказа.
"Особый акцент мы делали и будем продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции", - подчеркнул он.
Мантуров отметил, что в общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек. Только за последние три года численность работников этих предприятий увеличилась на 800 тысяч человек.
