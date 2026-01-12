Рейтинг@Mail.ru
Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
Две художественные выставки презентовали в Керчи. Это картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции
КЕРЧЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Две художественные выставки презентовали в Керчи. Это картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами художественной академией им. А.Л. Штиглица. Об открывшихся выставках – в материале РИА Новости Крым.Творчество лечитРеабилитация через искусство – так звучит жизненный девиз художника Евгения Коробских-Кудашова, который после трагедии остался без рук. Этим же тезисом называется и направление выставки. Личным примером Евгений показывает другим людям, получившим увечья, что искусство тоже может реабилитировать.После, в пансионате для ветеранов труда и инвалидов, Евгений начал собирать художественные классы и проводить занятия, мотивируя других раскрываться через творчество.Сегодня Евгений регулярно проводит мастер-классы и общается с людьми, получившими увечью. Считает своим долгом дарить веру и мотивацию жить другим, помогать через искусство, как когда-то помогли ему. Вместе с волонтерами благотворительного фонда, на базе реабилитационного центра для участников СВО они уже открыли художественный кружок.Портреты героевНапротив картин художника Коробских-Кудашова в фойе керченского ДК "Корабел" представлена другая тематическая выставка. Натурщиками для работ выступили сами бойцы спецоперации. Это портреты военнослужащих, которые попали в госпиталь после ранений. Художники сами знакомились с героями, на холсты переносили впечатления от личности и уникальной истории воинов.Для работы над портретами волонтеры фонда привозили героев из госпиталей прямо в художественную академию им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербург. Сейчас оригиналы портретов хранятся в стенах академии.В рамках этой выставки-акции, керченские художники также напишут портреты героев и внесут свой вклад во всероссийский проект "Народ – единый, страна непобедима!"Выставку планируют показать во многих регионах России. И каждый город будет пополнять экспозицию. После Керчи уже запланированы Феодосия, Симферополь, Ялта, Севастополь. Дальше – Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Астрахань, Санкт-Петербург, Магадан, Кострома, Вологда, Псков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машинуЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себяФинал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки

В Керчи открылись две уникальные художественные выставки с портретами героев СВО

19:31 12.01.2026
 
КЕРЧЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Две художественные выставки презентовали в Керчи. Это картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами художественной академией им. А.Л. Штиглица. Об открывшихся выставках – в материале РИА Новости Крым.

Творчество лечит

Реабилитация через искусство – так звучит жизненный девиз художника Евгения Коробских-Кудашова, который после трагедии остался без рук. Этим же тезисом называется и направление выставки. Личным примером Евгений показывает другим людям, получившим увечья, что искусство тоже может реабилитировать.

"В 2017 году я лишился двух рук. Когда лежал в больнице, чтобы хоть как-то меня занять, медсестры принесли мне разукрашки. Я брал карандаши в рот и рисовал. Часы пролетали как минуты. Позже мне друзья подарили холст и краски. И уже в 2018-м у меня состоялась первая выставка", – вспоминает художник.

После, в пансионате для ветеранов труда и инвалидов, Евгений начал собирать художественные классы и проводить занятия, мотивируя других раскрываться через творчество.

"Там (в пансионате – ред.) было много людей разных возрастов, с разными увечьями. Я заметил, что многие из них тратят свое время впустую, без пользы. Я предложил начать открывать творческие кружки, чтобы они начинали раскрываться через искусство. По разным направлениям творчества", – рассказывает собеседник.

Сегодня Евгений регулярно проводит мастер-классы и общается с людьми, получившими увечью. Считает своим долгом дарить веру и мотивацию жить другим, помогать через искусство, как когда-то помогли ему. Вместе с волонтерами благотворительного фонда, на базе реабилитационного центра для участников СВО они уже открыли художественный кружок.
Напротив картин художника Коробских-Кудашова в фойе керченского ДК "Корабел" представлена другая тематическая выставка. Натурщиками для работ выступили сами бойцы спецоперации. Это портреты военнослужащих, которые попали в госпиталь после ранений. Художники сами знакомились с героями, на холсты переносили впечатления от личности и уникальной истории воинов.
"Мы хотим оставить память. Чтобы подвиг наших героев не был обесценен. И делаем мы это через портреты и тексты. У нас есть активисты фонда, медики, которые работают непосредственно с ребятами. Так мы узнаем из первых уст эти уникальные истории и, через художников и писателей, переносим это в вечность", – рассказывает президент благотворительного фонда "Спасибо маме за жизнь" Николай Руге.
Для работы над портретами волонтеры фонда привозили героев из госпиталей прямо в художественную академию им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербург. Сейчас оригиналы портретов хранятся в стенах академии.
В рамках этой выставки-акции, керченские художники также напишут портреты героев и внесут свой вклад во всероссийский проект "Народ – единый, страна непобедима!"
Выставку планируют показать во многих регионах России. И каждый город будет пополнять экспозицию. После Керчи уже запланированы Феодосия, Симферополь, Ялта, Севастополь. Дальше – Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Астрахань, Санкт-Петербург, Магадан, Кострома, Вологда, Псков.
