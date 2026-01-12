https://crimea.ria.ru/20260112/reabilitatsiya-cherez-tvorchestvo-v-kerchi-otkrylis-dve-unikalnye-vystavki-1152323397.html

Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки

Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки

Две художественные выставки презентовали в Керчи. Это картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T19:31

2026-01-12T19:31

2026-01-12T19:31

эксклюзивы риа новости крым

керчь

выставка

герои сво

ветераны сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152326579_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_4509b1b5ea532d4563bafa70874b8fbb.jpg

КЕРЧЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Две художественные выставки презентовали в Керчи. Это картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами художественной академией им. А.Л. Штиглица. Об открывшихся выставках – в материале РИА Новости Крым.Творчество лечитРеабилитация через искусство – так звучит жизненный девиз художника Евгения Коробских-Кудашова, который после трагедии остался без рук. Этим же тезисом называется и направление выставки. Личным примером Евгений показывает другим людям, получившим увечья, что искусство тоже может реабилитировать.После, в пансионате для ветеранов труда и инвалидов, Евгений начал собирать художественные классы и проводить занятия, мотивируя других раскрываться через творчество.Сегодня Евгений регулярно проводит мастер-классы и общается с людьми, получившими увечью. Считает своим долгом дарить веру и мотивацию жить другим, помогать через искусство, как когда-то помогли ему. Вместе с волонтерами благотворительного фонда, на базе реабилитационного центра для участников СВО они уже открыли художественный кружок.Портреты героевНапротив картин художника Коробских-Кудашова в фойе керченского ДК "Корабел" представлена другая тематическая выставка. Натурщиками для работ выступили сами бойцы спецоперации. Это портреты военнослужащих, которые попали в госпиталь после ранений. Художники сами знакомились с героями, на холсты переносили впечатления от личности и уникальной истории воинов.Для работы над портретами волонтеры фонда привозили героев из госпиталей прямо в художественную академию им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербург. Сейчас оригиналы портретов хранятся в стенах академии.В рамках этой выставки-акции, керченские художники также напишут портреты героев и внесут свой вклад во всероссийский проект "Народ – единый, страна непобедима!"Выставку планируют показать во многих регионах России. И каждый город будет пополнять экспозицию. После Керчи уже запланированы Феодосия, Симферополь, Ялта, Севастополь. Дальше – Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Астрахань, Санкт-Петербург, Магадан, Кострома, Вологда, Псков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машинуЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себяФинал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

керчь, выставка, герои сво, ветераны сво, новости крыма