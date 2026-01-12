https://crimea.ria.ru/20260112/prokuratura-nachala-proverku-iz-za-ogranicheniya-energosnabzheniya-v-sakakh-1152317216.html
Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
Прокуратура Крыма открыла проверку в связи с ограничением электроснабжения в Саках и прилегающих селах, информирует пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T09:47
2026-01-12T09:47
2026-01-12T09:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма открыла проверку в связи с ограничением электроснабжения в Саках и прилегающих селах, информирует пресс-служба надзорного ведомства.В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщала ранее пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под прокурорский контроль, добавили в пресс-службе.Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.
Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
Прокуратура открыла проверку в связи с ограничением электроснабжения в Саках