Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2026
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
крым
краснодарский край
запорожская область
херсонская область
ростовская область
азовское море
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.В центре внимания – экология и природные ресурсы. Планом предусмотрено восстановление системы наблюдений за состоянием окружающей среды: будут развиваться сети мониторинга, чтобы отслеживать загрязнение воздуха и воды, а также состояние рек и морей. Отдельно прописан контроль за шахтными водами, которые попадают в водные объекты Азовского бассейны, и меры по снижению их вредного воздействия.Большой блок посвящен земле и сельскому хозяйству. Власти планируют обследовать неиспользуемую пашню и поэтапно возвращать ее в хозяйственный оборот, а также подготовить рекомендации для регионов по более эффективному использованию земель. По оценке Минсельхоза, только в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму речь идет о сотнях тысяч гектаров такой земли.Отдельное внимание уделено берегам Азовского моря. План включает научные исследования и последующие работы по укреплению береговой линии, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.Еще одно направление – рыболовство и рыбоводство. Документ предусматривает развитие рыбоводных предприятий, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб, а также подготовку предложений по дальнейшему развитию рыбной отрасли в Азовском море.В материалах стратегии отдельно перечислены основные проблемы региона: загрязнение рек и морей, дефицит пресной воды, деградация земель, сокращение лесов и уязвимость территорий к изменениям климата. Реализация плана, как следует из документа, должна стать попыткой системно решить эти накопившиеся вопросы в ближайшие десятилетия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный паркМоре кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втроеОсетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.
"Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года (далее – Стратегия) направлена на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и азовского побережья, развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала 7 субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области (далее – регионы Приазовья), прилегающих к Азовскому морю, а также в целях повышения благосостояния проживающего на территориях регионов Приазовья населения", – говорится в документе.
В центре внимания – экология и природные ресурсы. Планом предусмотрено восстановление системы наблюдений за состоянием окружающей среды: будут развиваться сети мониторинга, чтобы отслеживать загрязнение воздуха и воды, а также состояние рек и морей. Отдельно прописан контроль за шахтными водами, которые попадают в водные объекты Азовского бассейны, и меры по снижению их вредного воздействия.
Большой блок посвящен земле и сельскому хозяйству. Власти планируют обследовать неиспользуемую пашню и поэтапно возвращать ее в хозяйственный оборот, а также подготовить рекомендации для регионов по более эффективному использованию земель. По оценке Минсельхоза, только в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму речь идет о сотнях тысяч гектаров такой земли.
Отдельное внимание уделено берегам Азовского моря. План включает научные исследования и последующие работы по укреплению береговой линии, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Еще одно направление – рыболовство и рыбоводство. Документ предусматривает развитие рыбоводных предприятий, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб, а также подготовку предложений по дальнейшему развитию рыбной отрасли в Азовском море.
В материалах стратегии отдельно перечислены основные проблемы региона: загрязнение рек и морей, дефицит пресной воды, деградация земель, сокращение лесов и уязвимость территорий к изменениям климата. Реализация плана, как следует из документа, должна стать попыткой системно решить эти накопившиеся вопросы в ближайшие десятилетия.
