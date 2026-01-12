https://crimea.ria.ru/20260112/priazove-zhdet-perezagruzka-utverzhdena-strategiya-razvitiya-regiona-1152331336.html

Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона

Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона

В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T17:17

2026-01-12T17:17

2026-01-12T17:17

новости

новости крыма

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

крым

краснодарский край

запорожская область

херсонская область

ростовская область

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110717/60/1107176096_992:1115:2650:2048_1920x0_80_0_0_7104d06b487ed54ff4afc5380dc8a529.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.В центре внимания – экология и природные ресурсы. Планом предусмотрено восстановление системы наблюдений за состоянием окружающей среды: будут развиваться сети мониторинга, чтобы отслеживать загрязнение воздуха и воды, а также состояние рек и морей. Отдельно прописан контроль за шахтными водами, которые попадают в водные объекты Азовского бассейны, и меры по снижению их вредного воздействия.Большой блок посвящен земле и сельскому хозяйству. Власти планируют обследовать неиспользуемую пашню и поэтапно возвращать ее в хозяйственный оборот, а также подготовить рекомендации для регионов по более эффективному использованию земель. По оценке Минсельхоза, только в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму речь идет о сотнях тысяч гектаров такой земли.Отдельное внимание уделено берегам Азовского моря. План включает научные исследования и последующие работы по укреплению береговой линии, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.Еще одно направление – рыболовство и рыбоводство. Документ предусматривает развитие рыбоводных предприятий, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб, а также подготовку предложений по дальнейшему развитию рыбной отрасли в Азовском море.В материалах стратегии отдельно перечислены основные проблемы региона: загрязнение рек и морей, дефицит пресной воды, деградация земель, сокращение лесов и уязвимость территорий к изменениям климата. Реализация плана, как следует из документа, должна стать попыткой системно решить эти накопившиеся вопросы в ближайшие десятилетия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный паркМоре кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втроеОсетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

крым

краснодарский край

запорожская область

херсонская область

ростовская область

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), крым, краснодарский край, запорожская область, херсонская область, ростовская область, азовское море, правительство россии