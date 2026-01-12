Рейтинг@Mail.ru
Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.В центре внимания – экология и природные ресурсы. Планом предусмотрено восстановление системы наблюдений за состоянием окружающей среды: будут развиваться сети мониторинга, чтобы отслеживать загрязнение воздуха и воды, а также состояние рек и морей. Отдельно прописан контроль за шахтными водами, которые попадают в водные объекты Азовского бассейны, и меры по снижению их вредного воздействия.Большой блок посвящен земле и сельскому хозяйству. Власти планируют обследовать неиспользуемую пашню и поэтапно возвращать ее в хозяйственный оборот, а также подготовить рекомендации для регионов по более эффективному использованию земель. По оценке Минсельхоза, только в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму речь идет о сотнях тысяч гектаров такой земли.Отдельное внимание уделено берегам Азовского моря. План включает научные исследования и последующие работы по укреплению береговой линии, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.Еще одно направление – рыболовство и рыбоводство. Документ предусматривает развитие рыбоводных предприятий, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб, а также подготовку предложений по дальнейшему развитию рыбной отрасли в Азовском море.В материалах стратегии отдельно перечислены основные проблемы региона: загрязнение рек и морей, дефицит пресной воды, деградация земель, сокращение лесов и уязвимость территорий к изменениям климата. Реализация плана, как следует из документа, должна стать попыткой системно решить эти накопившиеся вопросы в ближайшие десятилетия.
Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона

Стратегию развития Приазовья до 2040 года утвердили в правительстве России

17:17 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России утвержден план развития Приазовья до 2040 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

"Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года (далее – Стратегия) направлена на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и азовского побережья, развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала 7 субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области (далее – регионы Приазовья), прилегающих к Азовскому морю, а также в целях повышения благосостояния проживающего на территориях регионов Приазовья населения", – говорится в документе.

В центре внимания – экология и природные ресурсы. Планом предусмотрено восстановление системы наблюдений за состоянием окружающей среды: будут развиваться сети мониторинга, чтобы отслеживать загрязнение воздуха и воды, а также состояние рек и морей. Отдельно прописан контроль за шахтными водами, которые попадают в водные объекты Азовского бассейны, и меры по снижению их вредного воздействия.
Большой блок посвящен земле и сельскому хозяйству. Власти планируют обследовать неиспользуемую пашню и поэтапно возвращать ее в хозяйственный оборот, а также подготовить рекомендации для регионов по более эффективному использованию земель. По оценке Минсельхоза, только в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму речь идет о сотнях тысяч гектаров такой земли.
Отдельное внимание уделено берегам Азовского моря. План включает научные исследования и последующие работы по укреплению береговой линии, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Еще одно направление – рыболовство и рыбоводство. Документ предусматривает развитие рыбоводных предприятий, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб, а также подготовку предложений по дальнейшему развитию рыбной отрасли в Азовском море.
В материалах стратегии отдельно перечислены основные проблемы региона: загрязнение рек и морей, дефицит пресной воды, деградация земель, сокращение лесов и уязвимость территорий к изменениям климата. Реализация плана, как следует из документа, должна стать попыткой системно решить эти накопившиеся вопросы в ближайшие десятилетия.
Лента новостейМолния