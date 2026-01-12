Рейтинг@Mail.ru
Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Почти 14 тысяч абонентов Запорожской области вторые сутки остаются без энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Почти 14 тысяч абонентов Запорожской области вторые сутки остаются без энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В воскресенье стало известно, что жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов.Губернатор отметил, что в основном это Васильевский муниципальный округ, частично обесточена сама Васильевка и Михайловский муниципальный округ.Много повреждений на линиях электропередачи в связи с обледенением, уточнил Балицкий. Восстановлена подача электричества в Днепрорудном и Приморске. В городе Васильевке запущены дизельные генераторы."В населенных пунктах, которые находятся вблизи ЛБС, работы затрудняются опасностью ударов БПЛА", – добавил губернатор Запорожской области.Также в понедельник стало известно, что в Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района.
Заснеженные опоры ЛЭП в окрестностях села Лесное
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Почти 14 тысяч абонентов Запорожской области вторые сутки остаются без энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В воскресенье стало известно, что жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов.
"В настоящий момент в Запорожской области 13750 абонентов все еще остаются без электроснабжения", – сказано в сообщении.
Губернатор отметил, что в основном это Васильевский муниципальный округ, частично обесточена сама Васильевка и Михайловский муниципальный округ.
Много повреждений на линиях электропередачи в связи с обледенением, уточнил Балицкий. Восстановлена подача электричества в Днепрорудном и Приморске. В городе Васильевке запущены дизельные генераторы.
"В населенных пунктах, которые находятся вблизи ЛБС, работы затрудняются опасностью ударов БПЛА", – добавил губернатор Запорожской области.
Также в понедельник стало известно, что в Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района.
