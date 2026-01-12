Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света

https://crimea.ria.ru/20260112/pochti-14-tysyach-abonentov-v-zaporozhskoy-oblasti-ostayutsya-bez-sveta-1152317780.html

2026-01-12T10:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Почти 14 тысяч абонентов Запорожской области вторые сутки остаются без энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В воскресенье стало известно, что жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов.Губернатор отметил, что в основном это Васильевский муниципальный округ, частично обесточена сама Васильевка и Михайловский муниципальный округ.Много повреждений на линиях электропередачи в связи с обледенением, уточнил Балицкий. Восстановлена подача электричества в Днепрорудном и Приморске. В городе Васильевке запущены дизельные генераторы."В населенных пунктах, которые находятся вблизи ЛБС, работы затрудняются опасностью ударов БПЛА", – добавил губернатор Запорожской области.Также в понедельник стало известно, что в Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дорогиАтаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машиныГорящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили

