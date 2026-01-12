https://crimea.ria.ru/20260112/ot-skazok-do-realizma-knizhnyy-vybor-v-god-loshadi-dlya-malenkikh-i-bolshikh-1151752637.html

От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших

От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших - РИА Новости Крым, 12.01.2026

От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших

Совсем скоро, в середине февраля, по восточному календарю наступит Год лошади. Редакция РИА Новости Крым подобрала список книг об этих верных, чутких помощниках

Совсем скоро, в середине февраля, по восточному календарю наступит Год лошади. Редакция РИА Новости Крым подобрала список книг об этих верных, чутких помощниках человека, заслуживающий любви, благодарности и уважения. В выборке представлены литераттурные произведения разных форматов и жанров для разных возрастов, а многие – для семейного чтения.1. Во второй половине 19 века английская писательница Анна Сьюэлл написала свою единственную книгу - "Черный красавчик". Единственную, но ставшую классикой детской британской, а затем и мировой литературы. Анна в последние годы жизни, в том числе и в период написания книги, была парализован, и книгу про черного скакуна на бумагу под диктовку автора положила ее мать. Это литературное произведение написано в виде автобиографии лошади. Оно не только о психологии животных, но и о мужестве, доброте, а также предательстве человека. Это фактически один из первых манифестов о правах животных. История для детей среднего возраста о долгой лошадиной жизни заканчивается счастливым концом. Книга многократно переводилась на языки мира и экранизировалась.2. Писатель Лев Владимирович Брандт прожил короткую, но не простую жизнь. Он прошел две войны – Гражданскую и Великую Отечественную, арест в 1937 и послевоенную травлю коллег-литераторов. Его проза, полная поэтичности, активно публиковалась во время так называемой Оттепели. Тема союза природы и человека – одна из превалирующих у Брандта. Повесть "Браслет Второй" рассказывает о рысаке-чемпионе, звезде ипподрома, которому в годы войны пришлось стать гужевой лошадью и возить снаряды. По этой повести был снят одноименный советский фильм. Книгу эксперты рекомендуют не только детям старшего возраста, но и взрослым.3. Рассказ Константина Ушинского "Слепая лошадь" - классика детской литературы о животных. Лошадь Догони-Ветер – самая быстрая в городе Винета и любимица купца Уседома. По пути домой из дальней поездки, на купца напали злодеи. Быстрая и преданная лошадь спасла жизнь Уседому, который дал слово заботиться и никогда не бросать верного друга. Сдержал ли купец свое обещание – об этом вы узнаете, прочитав эту небольшую и трогательную книгу. Произведение учит детей младшего школьного возраста состраданию и благодарности.4. Канадский художник-анималист и писатель, основатель скаутского движения Эрнест Сетон—Томпсон в своем рассказе "Мустанг иноходец" рассказывает историю дикого коня и ковбоя, пытающегося усмирить дикого жеребца. Окажется ли человек сильнее природы или инстинкты и воля к свободе возьмут вверх - это вы узнаете, прочитав этот увлекательный рассказ.5. "В моих книгах главная тема всегда одна и та же – выбор, — Выбор пути, выбор действия, выбор мировоззрения", - писал англичанин Джеймс Олдридж. Книги его хорошо известны в нашей стране и посвящены острейшим проблемам современности. Олдридж - увлеченный натуралист. Повесть "Удивительный монгол" описывает невероятную историю путешествия лошади Пржевальского из Монголии в Англию в научных целях. Обратно на родину дикий конь мчится по своей воле, проделав фантастический путь через материки и моря.6. До 1965 писатель Чингиз Айтматов писал на киргизском. Первая повесть, написанная им по-русски – "Прощай, Гульсары!". Повесть о нелегкой судьбе киргизского крестьянина Танабая и история жизни его коня, буланого иноходца Гульсары, разворачивается на фоне мощного эпического фона, который впоследствии стал авторским стилем Айтматова. Критики назвали Гульсары "двуголовым образом—кентавром", где воедино слиты животное и человек. Повесть дважды экранизировалась.7. Автор, пишущий в научно-популярном стиле, биолог Игорь Акимушкин на этот раз знакомит читателя с лошадью — верным помощником человека как в прошлые времена, так и в наши дни. Его книга "На коне - через века" затрагивает разные аспекты жизни лошади и использования этого домашнего животного человеком. Книгу можно читать ребятам от 12 лет, ну и, конечно же, она хороша и для любопытного взрослого читателя.8. Второй сказочной книгой о конях для юного автора обычно становится поэтическая сказка Петра Ершова "Конек-Горбунок". На написание сказки Ершова вдохновил Пушкин, но, как признавался сам автор, сюжет произведения – сугубо народный. Легкость стиха сразу определила популярность этой, написанной в 1834 году, сказки как у детей, так и у взрослых, которые нашли во вроде бы сказочном произведении элементы социальной сатиры. Именно поэтому из первого издания по просьбе цензуры было исключено все, что могло бы бросать тень на царя. До 1917 года сказка переиздавалась 26 раз, в СССР она выдержала более 130 изданий. Некоторые литературоведы уверенны, что по крайней мере часть сказки в стихах написал сам Александр Сергеевич Пушкин.9. А вот первой сказкой о лошадях для маленького читателя становится, безусловно, русская народная сказка "Сивка-бурка". Она относится к женру волшебной сказки. На бумагу "Сивка-бурка", имеющая множество устных народных вариаций, была впервые положена в середине XVIII века, а известность получила благодаря собирателю фольклора Александру Афанасьеву. Сюжет классический: о трех сыновьях, где последний не очень умный, зато ему помогает волшебный конь. И, как везде, сказка ложь, да в ней намек и добрым молодцам урок.10. Английского ветеринара Джеймса Хэрриота знают все, кто любит животных и любит читать про них. Смешные и трогательные истории от практикующего врача для зверей, его добродушный юмор за множество десятилетий существования нескольких книг рассказов его авторства заставляют смеяться и грустить взрослых и подросших детей. Английский писатель рассказывает не только про собачек и кошечек, но в первую очередь – о сельскохозяйственных животных, ведь коровы, овцы и лошади - первые пациенты сельских ветеринаров.11. Мало кто из современных читателей помнит о таком замечательном писателе-натуралисте как Бернард Гржимек. И еще меньше известно о том, что истинной любовью автора лошади. О них он и написал целую книгу. В ней он в отдельных главах рассматривает лошадь с разных сторон и иллюстрирует свои научные выкладки и изыскания фотографиями собственного авторства. Эта книга – не только о самой лошади, но и о ее мышлении. "Книгу Гржимека "И снова лошади" можно назвать Гимном Совершенству Природы - так поэтично, так любовно и с таким знанием лошадиной души профессор повествует о своем увлечении лошадьми, прошедшем через всю его многотрудную и плодотворную жизнь", - отзывался о произведении известный телеведущий Николай Дроздов.12. Особая страница истории взаимоотношения человека и животных – война. В небольшой книжке Юрия Туманова всего четыре рассказа, но все они - о Великой Отечественной, о том, какими верными друзьями бойцов были на фронте лошади. Общее название сборника – "Боевые кони". Автор книги писал об увиденном лично, ведь он – непосредственный участник событий, кадровый военный, после Победы долгие годы возглавлявший совет ветеранов 344-ой Рославльской краснознаменной стрелковой дивизии.13. "Путешествие в страну Гуигнгнмов" — заключительная часть тетралогии Джонатана Свифта о приключениях корабельного врача. Герой книги попадает на неизвестный остров, в мир, где лошади — разумная и добродетельная раса, а люди — тупые и агрессивные существа, низведенные до положения скота. "Гуигнгнм" на языке гуигнгнмов означает "лошадь" и своим звучанием воспроизводит лошадиное ржание.Книга изначально предназначалась для взрослых и будет понятна в первую очередь им.14. Последний роман популярнейшего Кена Кизи, автора одной из знаковых книг XX века "Над кукушкиным гнездом" весьма захватывающий. Сюжет "Последнего заезда" основан на реальных событиях 1911 года. В городке Пендлтон проходит Первый чемпионат мира по родео. Лишь одному из трех участвующих в заездах всадников достанется инкрустированное серебром призовое седло, одному — любовь королевы родео, и одному суждено обрести славу.15. Легкий ироничный детектив польской писательницы Иоанны Хмелевской "Флоренция - дочь Дьявола"продолжает цикл расследований пани Иоанны. В этот раз она начинает неофициальное расследование и с помощью соратников пытается узнать, кто же виноват в том, что мафиози грабят успешных игроков ипподрома и угрожают убийством непокорным жокеям.16. Невероятный Клайв Стейпл Льюис пишет свою пятую книгу "Хроники Нарнии" и называет ее "Конь и его мальчик" в 1954 году. Мальчик Шаста и его говорящий конь вместе бегут в волшебную и прекрасную северную страну, где правит могущественный лев Аслан, чтобы предотвратить гибель королевства. Книга имеет многочисленные отсылки к Священному писанию и наполнена захватывающими приключениями, загадками и чудесами.17. Детская повесть-сказка известной советской писательницы Галины Лебедевой "Огуречная лошадка" предназначена для дошколят и для чтения взрослыми детям. Однажды на грядке вырос огурчик - не простой, а волшебный. В один прекрасный день огурчик превратился в Лошадку, которая умела летать. Девочка Катя очень подружилась с Огуречной Лошадкой, и, если у Лошадки было хорошее настроение, то Катя вместе с ней попадала прямиком в очередную сказочную историю. Огуречная Лошадка - веселое и чистосердечное существо, которое способностью открывать мир в новом свете для тех, кто к этому готов.18. Еще одна сказка про лошадь зеленого цвета от Юрия Коваля так и называется "Сказка про Зеленую Лошадь". Мальчик Ваня, который отправился за ягодами в лес, не знал ничего о зеленой лошади. Когда они встретились, то испугались друг друга. Что произошло с ними потом, как вмешались в историю взрослые и как изменились главные герои в конце этой фантастической истории, можно узнать из небольшого динамичного рассказа, автор которого так и не увидел его в печати, так как ушел в иной мир раньше, чем его сказка была опубликована. "Жила-была на свете Зеленая Лошадь. Глаза у нее были как крыжовник, грива как хмель, который оплетает заборы и деревья, спина как мягкий мох, и ее всегда хотелось погладить..."19. Финский писатель Ханну Мяккеля, автор множества романов, стихов, пьес для взрослых, писал и детские сказки, которые принесли ему наибольшую известность в родной Финляндии и за рубежом, в том числе и в СССР. Все они полны доброго юмора и немного наивны, но за это и любимы читателями. Так случилось и с повестью Мяккеля "Лошадь, которая потеряла очки". Она была опубликована на русском только в 2001 году, хотя Ханну Мякеля неоднократно посещал республики СССР и Россию, знал русский язык и был женат на русской. Жила-была лошадь, которая носила очки и иначе не могла – ведь она должна была читать лошадиные книги и писать на них лошадиные рецензии, зарабатывая себе на сено и пирожки с капустой, которые очень любила. Но в один не очень прекрасный день очки у лошади куда-то запропастились – такова завязка этой истории, полной приключений и неожиданных сказочных встреч.20. Добрая сказочная повесть Ирины Токмаковой "Счастливо, Ивушкин!" предназначена для чтения младшими школьниками. В ней реальность переплетается с волшебством, а очаровательный, но простой язык учит добру, взаимовыручке и вере в то, что безвыходных ситуаций не бывает. Главному герою повести Филиппу Ивушкину семь лет, он живет в деревне со своими родителями. У мальчика есть любимая лошадь Луша. Услышав разговор родителей, что им предстоит переезд в город, куда перевести лошадь не получится, Филипп вместе с Лушей сбегает в лес, где попадает в сказочную страну под названием "Нигде и Никогда".

