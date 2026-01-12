https://crimea.ria.ru/20260112/novye-uslugi-po-oms-i-tsentry-zdorovya-chto-zhdet-besplatnuyu-meditsinu-v-rf-1152332404.html

Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ

Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ

Перечень медпомощи, доступной россиянам по полису обязательного медицинского страхования, расширен. Решение принято в рамках программы государственных гарантий... РИА Новости Крым, 12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Перечень медпомощи, доступной россиянам по полису обязательного медицинского страхования, расширен. Решение принято в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026-2028 годы, сообщают в правительстве РФ.Согласно документу, новые методы лечения по ОМС станут доступны пациентам с заболеваниями почек, онкологическими и сердечно-сосудистыми патологиями, болезнями желудочно-кишечного тракта, а также гражданам, нуждающимся в трансплантации органов.В программе также предусмотрено развитие профилактического направления здравоохранения. По всей стране планируется формирование сети центров здоровья, где можно будет получить консультации о рисках возникновения заболеваний и мерах по их предотвращению. Эти центры станут частью системы медицины здорового долголетия.Изменения затронут и диспансеризацию. В нее включат дополнительные исследования, направленные на раннее выявление рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.Отдельное внимание уделено репродуктивному здоровью. При проведении экстракорпорального оплодотворения станут доступны генетические исследования, которые позволят повысить вероятность успешной беременности и снизить риск рождения ребенка с генетическими заболеваниями.Кроме того, расширится неонатальный скрининг на наследственные заболевания. При их выявлении детям будет обеспечен доступ к терапии за счет фонда "Круг добра".Ранее сообщалось, что регионы в течение трех лет получат 29 миллиардов рублей федеральных субсидий на лекарства для людей с редкими заболеваниями. Претендовать на такую поддержку смогут регионы, нуждающиеся в дополнительном бюджетном финансировании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 годуЭффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий

