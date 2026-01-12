Рейтинг@Mail.ru
Новороссийск атакуют украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Новороссийск атакуют украинские беспилотники
Новороссийск атакуют украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Новороссийск атакуют украинские беспилотники
В Новороссийске отражают беспилотную атаку ВСУ, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщил в понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске отражают беспилотную атаку ВСУ, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщил в понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко.Он напомнил, что при воздушной атаке нельзя подходить к окнам, укрыться следует в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также нельзя использовать для укрытия автомобиль.Ранее в понедельник российские средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны России.
Новороссийск атакуют украинские беспилотники

Беспилотники ВСУ атакуют Новороссийск – в городе звучит сирена

17:34 12.01.2026 (обновлено: 17:42 12.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске отражают беспилотную атаку ВСУ, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщил в понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА", – сообщил Кравченко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что при воздушной атаке нельзя подходить к окнам, укрыться следует в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также нельзя использовать для укрытия автомобиль.
Ранее в понедельник российские средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны России.
