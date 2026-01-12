https://crimea.ria.ru/20260112/novorossiysk-atakuyut-bespilotniki-vsu-1152332654.html
Новороссийск атакуют украинские беспилотники
В Новороссийске отражают беспилотную атаку ВСУ, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщил в понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске отражают беспилотную атаку ВСУ, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщил в понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко.Он напомнил, что при воздушной атаке нельзя подходить к окнам, укрыться следует в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также нельзя использовать для укрытия автомобиль.Ранее в понедельник российские средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машиныВоздушная тревога объявлена в СевастополеНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники
