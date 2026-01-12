Рейтинг@Mail.ru
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260112/novogodnie-kanikuly-v-krymu-top-gorodov-poluostrova-u-turistov-1152332282.html
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
Больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T18:35
2026-01-12T18:40
радио "спутник в крыму"
сергей маковей
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
новый год 2026
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
ялта
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b7765420e00347185036716a0f20bcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, в Крыму на новогодние каникулы "в этом году турист был интересный".Гости посещали разные регионы полуострова, которые на этот раз как будто соревновались друг с другом в том, кто ярче украсит свой город или поселок к праздникам, и это тоже становилось магнитом для путешественников, судя по отзывам, отметил спикер.Основными точками посещений, по его словам, традиционно стал Южный берег Крыма, однако в этом году места в топе разделили также Судак и Севастополь."Наша новогодняя "морская" елка, которая была в районе Судака, и древний Херсонес в Севастополе – вот эти две точки привлекли самое большое количество гостей. И конечно набережные Ялты и Алушты – это традиционные места, где достаточного большое количество людей", – сказал эксперт.Что касается цифр, то согласно данным отельеров, повышение спроса по сравнению с прошлым годом составило от 15 до 30%."И что еще интересно: у нас было две волны туристов. Первая – это были люди, которые отметили новогодние праздники и вернулись домой или остались у нас до конца новогодних каникул. А вторая волна – это те, кто-то отметил дома новый год и приехал к нам отмечать в Крым", – поделился представитель гостиничного бизнеса.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что в новогодние праздники россияне выбирали Крым – полуостров посетили сотни тысяч туристов, что почти на треть превышает прошлогоднюю статистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуКрым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
ялта
судак
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_06ffb286b4106b5632f867903a36f621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей маковей, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, новый год 2026, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, ялта, судак, севастополь, новости крыма, новости севастополя, новый херсонес
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов

В Крым на Новый год и Рождество больше всего туристов ехали в Ялту, Судак и Севастополь

18:35 12.01.2026 (обновлено: 18:40 12.01.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
По словам Маковея, в Крыму на новогодние каникулы "в этом году турист был интересный".

"В основном большая часть людей приехали на своих автомобилях, и они путешествовали по Крыму. То есть по 2-3 дня в каждом регионе побывали", – рассказал собеседник.

Гости посещали разные регионы полуострова, которые на этот раз как будто соревновались друг с другом в том, кто ярче украсит свой город или поселок к праздникам, и это тоже становилось магнитом для путешественников, судя по отзывам, отметил спикер.
Основными точками посещений, по его словам, традиционно стал Южный берег Крыма, однако в этом году места в топе разделили также Судак и Севастополь.
"Наша новогодняя "морская" елка, которая была в районе Судака, и древний Херсонес в Севастополе – вот эти две точки привлекли самое большое количество гостей. И конечно набережные Ялты и Алушты – это традиционные места, где достаточного большое количество людей", – сказал эксперт.
Что касается цифр, то согласно данным отельеров, повышение спроса по сравнению с прошлым годом составило от 15 до 30%.
"И что еще интересно: у нас было две волны туристов. Первая – это были люди, которые отметили новогодние праздники и вернулись домой или остались у нас до конца новогодних каникул. А вторая волна – это те, кто-то отметил дома новый год и приехал к нам отмечать в Крым", – поделился представитель гостиничного бизнеса.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что в новогодние праздники россияне выбирали Крым – полуостров посетили сотни тысяч туристов, что почти на треть превышает прошлогоднюю статистику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
 
Радио "Спутник в Крыму"Сергей МаковейТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмНовый год 2026Новый год в КрымуНовогодние каникулы в КрымуЯлтаСудакСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяНовый Херсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния