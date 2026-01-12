Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов

https://crimea.ria.ru/20260112/novogodnie-kanikuly-v-krymu-top-gorodov-poluostrova-u-turistov-1152332282.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, в Крыму на новогодние каникулы "в этом году турист был интересный".Гости посещали разные регионы полуострова, которые на этот раз как будто соревновались друг с другом в том, кто ярче украсит свой город или поселок к праздникам, и это тоже становилось магнитом для путешественников, судя по отзывам, отметил спикер.Основными точками посещений, по его словам, традиционно стал Южный берег Крыма, однако в этом году места в топе разделили также Судак и Севастополь."Наша новогодняя "морская" елка, которая была в районе Судака, и древний Херсонес в Севастополе – вот эти две точки привлекли самое большое количество гостей. И конечно набережные Ялты и Алушты – это традиционные места, где достаточного большое количество людей", – сказал эксперт.Что касается цифр, то согласно данным отельеров, повышение спроса по сравнению с прошлым годом составило от 15 до 30%."И что еще интересно: у нас было две волны туристов. Первая – это были люди, которые отметили новогодние праздники и вернулись домой или остались у нас до конца новогодних каникул. А вторая волна – это те, кто-то отметил дома новый год и приехал к нам отмечать в Крым", – поделился представитель гостиничного бизнеса.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что в новогодние праздники россияне выбирали Крым – полуостров посетили сотни тысяч туристов, что почти на треть превышает прошлогоднюю статистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуКрым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
