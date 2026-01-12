Рейтинг@Mail.ru
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
https://crimea.ria.ru/20260112/novogodnee-chudo-kryma-chem-udivili-turistov-na-poluostrove-v-prazdniki-1152333951.html
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
На Новый год в Крыму туристов развлекали различными программами от карнавалов до русской бани и водили на бесплатные экскурсии, а добавила впечатлений погода,... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На Новый год в Крыму туристов развлекали различными программами от карнавалов до русской бани и водили на бесплатные экскурсии, а добавила впечатлений погода, предоставив гостям новогоднее чудо – возможность побывать сразу в нескольких временах года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, места размещения в Крыму соревновались друг с другом в уникальности, изысканности и креативности новогодних программ, и неудивительно, что у многих отельеров свободных мест не было.В остальные дни новогодних каникул гостей тоже старались развлекать каждый по-своему, особенно много было бесплатных экскурсий, добавил спикер."У нас было очень много бесплатных экскурсий, информация о которых была на сайте Министерства курортов и туризма, на туристическом портале Республики Крым, и много экскурсионных маршрутов предлагалось", – сказал собеседник.Одним же из самых ярких событий этого Нового года в Крыму стал снегопад в новогоднюю ночь и на следующий день, отметил Маковей.Однако снег в Крыму долго не лежит, так что настоящим новогодним чудом для гостей полуострова в этом году стало то, что в течение новогодних каникул они благодаря смене погоды смогли побывать, по сути, в трех временах года, заметил гость эфира."Гости побывали в трех временах года: осень, зима, весна. Потому что температура в Ялте, на Южном берегу Крыма, например, варьировалась от -5...-6 до +15... +16. Такие вот температурные качели. И люди погрузились в нашу природу и увидели, как разнообразна она может быть. Вот снег лежит, а вот трава зеленая. И первые подснежники уже приветствовали наших гостей", – поделился спикер.Наряду с крымчанами, которые также активно путешествовали по полуострову на новогодних каникулах, сюда съезжались гости из самых разных регионов России, заметил экспперт.Ранее Маковей рассказал, что, согласно данным отельеров, повышение спроса на отдых в местах размещения в Крыму на новогодних каникулах в этом году, по сравнению с прошлым, составило от 15 до 30%.А вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что в новогодние праздники россияне выбирали Крым – полуостров посетили сотни тысяч туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуКрым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
сергей маковей, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, крым, новости крыма, новый год в крыму
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники

Туристы в Крыму на новогодних каникулах успели побывать в трех временах года

21:28 12.01.2026
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На Новый год в Крыму туристов развлекали различными программами от карнавалов до русской бани и водили на бесплатные экскурсии, а добавила впечатлений погода, предоставив гостям новогоднее чудо – возможность побывать сразу в нескольких временах года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
По словам Маковея, места размещения в Крыму соревновались друг с другом в уникальности, изысканности и креативности новогодних программ, и неудивительно, что у многих отельеров свободных мест не было.
"Есть объекты – и я могу похвастаться, что это члены нашей ассоциации, – где предложили отметить Новый год по пяти направлениям, от карнавала до камерного празднования в бане, по-русски. И загрузка была стопроцентная. Были и банкеты, и различные повсюду мероприятия с 31 декабря на 1 января", – рассказал гость эфира.
В остальные дни новогодних каникул гостей тоже старались развлекать каждый по-своему, особенно много было бесплатных экскурсий, добавил спикер.
"У нас было очень много бесплатных экскурсий, информация о которых была на сайте Министерства курортов и туризма, на туристическом портале Республики Крым, и много экскурсионных маршрутов предлагалось", – сказал собеседник.
Одним же из самых ярких событий этого Нового года в Крыму стал снегопад в новогоднюю ночь и на следующий день, отметил Маковей.
"В Ялте старожилы мне рассказали, что впервые пошел снег на новогодние праздники. Так что не только дети, но и взрослые на подручных средствах, на чем только можно было спускались с горок", – рассказал спикер.
Однако снег в Крыму долго не лежит, так что настоящим новогодним чудом для гостей полуострова в этом году стало то, что в течение новогодних каникул они благодаря смене погоды смогли побывать, по сути, в трех временах года, заметил гость эфира.
"Гости побывали в трех временах года: осень, зима, весна. Потому что температура в Ялте, на Южном берегу Крыма, например, варьировалась от -5...-6 до +15... +16. Такие вот температурные качели. И люди погрузились в нашу природу и увидели, как разнообразна она может быть. Вот снег лежит, а вот трава зеленая. И первые подснежники уже приветствовали наших гостей", – поделился спикер.
Наряду с крымчанами, которые также активно путешествовали по полуострову на новогодних каникулах, сюда съезжались гости из самых разных регионов России, заметил экспперт.

"В этом году география людей, которые к нам приехали, была очень разнообразна. Краснодар, Ростов, Красноярск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, и с Дальнего Востока к нам ехали, и из Якутии, где сейчас 40-50 градусов мороза. Кто-то приехал к нам на автомобиле, кто-то добирался несколько суток. Но из-за того, что выходные длились 12 дней, приезжали люди, которые живут от нас за несколько тысяч километров, и все остались довольны", – подытожил собеседник.

Ранее Маковей рассказал, что, согласно данным отельеров, повышение спроса на отдых в местах размещения в Крыму на новогодних каникулах в этом году, по сравнению с прошлым, составило от 15 до 30%.
А вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что в новогодние праздники россияне выбирали Крым – полуостров посетили сотни тысяч туристов.
