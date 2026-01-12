https://crimea.ria.ru/20260112/ne-khotel-zhdat-marshrutku-krymchanin-zaderzhan-za-derzkiy-ugon-inomarki--1152331841.html
"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки - РИА Новости Крым, 12.01.2026
"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
В Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у автоледи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152331225_5:0:1274:714_1920x0_80_0_0_26fc3f29cca1af1c1be6c4145015ba70.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у автоледи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, 49‑летняя женщина, приехав к знакомой, припарковала Kia Spectra во дворе жилого дома. Но только вышла из салона, как к ней подошел незнакомец, толкнул ее и выхватил ключи зажигания. Потерпевшая обратилась в полицию, которая уже через час обнаружила угнанную иномарку брошенной на трассе Раздольное – Евпатория. Как выяснили правоохранители, подозреваемый пересел на маршрутку, которую вскоре остановили сотрудники полиции.На допросе мужчина признался, что "спешил в Евпаторию и не хотел тратить время на ожидание общественного транспорта".Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом. Похищенное авто возвращено законной владелице.
"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
В Крыму не желающий ждать маршрутку мужчина угнал машину у автоледи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у автоледи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, 49‑летняя женщина, приехав к знакомой, припарковала Kia Spectra во дворе жилого дома. Но только вышла из салона, как к ней подошел незнакомец, толкнул ее и выхватил ключи зажигания.
"В считанные секунды злоумышленник запрыгнул в машину, завел двигатель и скрылся", – сообщили в полиции обстоятельства инцидента.
Потерпевшая обратилась в полицию, которая уже через час обнаружила угнанную иномарку брошенной на трассе Раздольное – Евпатория. Как выяснили правоохранители, подозреваемый пересел на маршрутку, которую вскоре остановили сотрудники полиции.
На допросе мужчина признался, что "спешил в Евпаторию и не хотел тратить время на ожидание общественного транспорта".
"Решив воспользоваться чужим автомобилем, он не предполагал, что авантюра завершится столь стремительно. Проехав несколько десятков километров на высокой скорости, злоумышленник столкнулся с технической неполадкой двигателя. Опасаясь преследования, правонарушитель бросил легковушку и попытался скрыться, продолжив путь на автобусе", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом. Похищенное авто возвращено законной владелице.
