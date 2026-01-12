https://crimea.ria.ru/20260112/ne-khotel-zhdat-marshrutku-krymchanin-zaderzhan-za-derzkiy-ugon-inomarki--1152331841.html

"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки

"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки - РИА Новости Крым, 12.01.2026

"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки

В Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у автоледи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T17:07

2026-01-12T17:07

2026-01-12T17:07

крым

новости крыма

евпатория

мвд по республике крым

уголовный кодекс

правонарушения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152331225_5:0:1274:714_1920x0_80_0_0_26fc3f29cca1af1c1be6c4145015ba70.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у автоледи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, 49‑летняя женщина, приехав к знакомой, припарковала Kia Spectra во дворе жилого дома. Но только вышла из салона, как к ней подошел незнакомец, толкнул ее и выхватил ключи зажигания. Потерпевшая обратилась в полицию, которая уже через час обнаружила угнанную иномарку брошенной на трассе Раздольное – Евпатория. Как выяснили правоохранители, подозреваемый пересел на маршрутку, которую вскоре остановили сотрудники полиции.На допросе мужчина признался, что "спешил в Евпаторию и не хотел тратить время на ожидание общественного транспорта".Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом. Похищенное авто возвращено законной владелице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеПьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПВ Крыму несовершеннолетний угнал ВАЗ у пенсионера

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, мвд по республике крым, уголовный кодекс, правонарушения