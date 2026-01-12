https://crimea.ria.ru/20260112/nazvano-kolichestvo-zapuschennykh-rossiey-kosmicheskikh-raket-v-2025-godu-1152323554.html

Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году

Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году

Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T14:30

2026-01-12T14:30

2026-01-12T14:30

россия

новости

космос

денис мантуров

роскосмос

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152046333_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1573f6bbdf9393a93174a06a2f3ac3b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Мантуров отдельно отметил запуск ракета "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Ранее такие задачи могли выполняться только с космодрома Байконур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна оставаться лидером в части освоения космосаРакета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома ВосточныйПутин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр

россия

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, космос, денис мантуров, роскосмос, владимир путин (политик), министерство обороны рф