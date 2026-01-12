https://crimea.ria.ru/20260112/nazvano-kolichestvo-zapuschennykh-rossiey-kosmicheskikh-raket-v-2025-godu-1152323554.html
Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году
Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году
Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Мантуров отдельно отметил запуск ракета "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Ранее такие задачи могли выполняться только с космодрома Байконур.
Названо количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году
Россия осуществила 17 пусков ракет в космос в 2025 году – Мантуров