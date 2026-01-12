Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1152315997.html
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T07:31
2026-01-12T07:35
новости сво
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью, по два над Адыгеей и Курской областью, один БПЛА – над Воронежской областью.Накануне поздно вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Около полуночи ее отменили. Но в три часа ночи 12 января сирены снова включили. Тревогу отменили спустя час.В ночь на 10 января средства ПВО отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым, уничтожив 19 беспилотников над территорией полуострова и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ

07:31 12.01.2026 (обновлено: 07:35 12.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: … по два БПЛА - над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью, по два над Адыгеей и Курской областью, один БПЛА – над Воронежской областью.
Накануне поздно вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Около полуночи ее отменили. Но в три часа ночи 12 января сирены снова включили. Тревогу отменили спустя час.
В ночь на 10 января средства ПВО отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым, уничтожив 19 беспилотников над территорией полуострова и акваториями Черного и Азовского морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
12:34Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
12:15В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
12:04ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
11:52В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
11:43В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
11:34Удары по Украине: Одесса частично обесточена
11:23В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:19Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
10:59На Кубани река затопила часть автодороги
10:41На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
10:32Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
10:27Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
10:18Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае 1:10
10:12В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
10:06От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших
09:47Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
09:35Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
09:17Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
08:56Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния