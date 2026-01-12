https://crimea.ria.ru/20260112/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1152315997.html
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
2026-01-12T07:31
2026-01-12T07:31
2026-01-12T07:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью, по два над Адыгеей и Курской областью, один БПЛА – над Воронежской областью.Накануне поздно вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Около полуночи ее отменили. Но в три часа ночи 12 января сирены снова включили. Тревогу отменили спустя час.В ночь на 10 января средства ПВО отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым, уничтожив 19 беспилотников над территорией полуострова и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:31 12.01.2026 (обновлено: 07:35 12.01.2026)