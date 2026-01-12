Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
Российские средства ПВО в течение первой половины дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение первой половины дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает в Минобороны России.В том числе семь вражеских дронов сбили над Крымом, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, два над Курской областью и один над Белгородской.ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Всего в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря, информировали в Минобороны.
Новости
новости, новости крыма, крым, азовское море, краснодарский край, курская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, вооруженные силы россии
Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников

Над Крымом и Азовским морем ликвидировали 12 беспилотников

16:57 12.01.2026 (обновлено: 17:07 12.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение первой половины дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает в Минобороны России.

"12 января с 08:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В том числе семь вражеских дронов сбили над Крымом, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, два над Курской областью и один над Белгородской.
ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Всего в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря, информировали в Минобороны.
