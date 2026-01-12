https://crimea.ria.ru/20260112/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-12-bespilotnikov-1152331697.html

Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников

12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение первой половины дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает в Минобороны России.В том числе семь вражеских дронов сбили над Крымом, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, два над Курской областью и один над Белгородской.ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Всего в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря, информировали в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшиеАтака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажкиВСУ атаковали Ростовскую область – что известно

