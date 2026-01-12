https://crimea.ria.ru/20260112/nachalas-pervaya-rabochaya-nedelya-goda-kogda-sleduyuschie-dlinnye-vykhodnye-1152316231.html
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные
В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.На майские праздники отдых продлится с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.В середине июня в честь Дня России выходными днями будут 12, 13 и 14 июня.На День народного единства выходным будет 4 ноября (среда).Самой короткой рабочей неделей будет последняя неделя декабря – с 28 по 30 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные
В 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.
Ближайшие "длинные" выходные ожидаются в феврале. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Еще три выходных дня будут с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.
На майские праздники отдых продлится с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В середине июня в честь Дня России выходными днями будут 12, 13 и 14 июня.
На День народного единства выходным будет 4 ноября (среда).
Самой короткой рабочей неделей будет последняя неделя декабря – с 28 по 30 декабря.
