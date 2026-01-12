Рейтинг@Mail.ru
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/nachalas-pervaya-rabochaya-nedelya-goda-kogda-sleduyuschie-dlinnye-vykhodnye-1152316231.html
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные
В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T08:02
2026-01-12T08:02
календарь
производственный календарь
отдых
выходной в крыму
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122538039_282:327:1620:1080_1920x0_80_0_0_b30cd5366d0b1a32e7a810bfd0e284ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.На майские праздники отдых продлится с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.В середине июня в честь Дня России выходными днями будут 12, 13 и 14 июня.На День народного единства выходным будет 4 ноября (среда).Самой короткой рабочей неделей будет последняя неделя декабря – с 28 по 30 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122538039_406:338:1395:1080_1920x0_80_0_0_33416e55196165a802d488aa8db66477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
календарь, производственный календарь, отдых, выходной в крыму, россия, новости, инфографика
Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные

В 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель

08:02 12.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.
Ближайшие "длинные" выходные ожидаются в феврале. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Еще три выходных дня будут с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.
Календарь рабочих и праздничных дней в 2026 годуКалендарь рабочих и праздничных дней в 2026 году
На майские праздники отдых продлится с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В середине июня в честь Дня России выходными днями будут 12, 13 и 14 июня.
На День народного единства выходным будет 4 ноября (среда).
Самой короткой рабочей неделей будет последняя неделя декабря – с 28 по 30 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КалендарьПроизводственный календарьОтдыхВыходной в КрымуРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
12:34Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
12:15В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
12:04ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
11:52В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
11:43В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
11:34Удары по Украине: Одесса частично обесточена
11:23В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:19Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
10:59На Кубани река затопила часть автодороги
10:41На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
10:32Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
10:27Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
10:18Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае 1:10
10:12В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
10:06От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших
09:47Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
09:35Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
09:17Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
08:56Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния