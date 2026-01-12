https://crimea.ria.ru/20260112/nachalas-pervaya-rabochaya-nedelya-goda-kogda-sleduyuschie-dlinnye-vykhodnye-1152316231.html

Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные

Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Началась первая рабочая неделя года: когда следующие длинные выходные

В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России 12 января началась первая рабочая неделя в 2026 году, в котором россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.На майские праздники отдых продлится с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.В середине июня в честь Дня России выходными днями будут 12, 13 и 14 июня.На День народного единства выходным будет 4 ноября (среда).Самой короткой рабочей неделей будет последняя неделя декабря – с 28 по 30 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

