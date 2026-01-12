Рейтинг@Mail.ru
На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае вводятся временные ограничения движения для большегрузов. Такая мера необходима для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
10:41 12.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае вводятся временные ограничения движения для большегрузов. Такая мера необходима для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
На Молдавановском перевале на автодороге " М-4 "Дон" (Горячий Ключ и Туапсинский городской округ), а также на подъезде к городу Новороссийск (перевал Волчьи ворота, автодорога "А -290, Новороссийск - Керчь") в целях исключения помех в своевременной снегоочистке и обработки противогололедными материалами спецтехникой периодически вводится временные ограничения движения для проезда грузового транспорта", - говорится в сообщении.
