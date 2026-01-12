https://crimea.ria.ru/20260112/na-trasse-m-4-don-vvodyat-vremennye-ogranicheniya-dlya-gruzovikov-1152317953.html
На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
2026-01-12T10:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае вводятся временные ограничения движения для большегрузов. Такая мера необходима для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
