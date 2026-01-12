Рейтинг@Mail.ru
На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T21:00
2026-01-12T21:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает оперштаб Кубани.Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил в своем Telegram-канале гостей и жителей портового города не подходить к окнам, особенно к тем, что выходят на море. Лучше всего, по его словам, перейти в коридор, ванную, туалет или кладовую.В мэрии Анапы также напомнили о правилах безопасности при тревоге и добавили, что следует воздержаться от использования лифтов."Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки", – отдельно предупредили в администрации города.Ранее в понедельник тревога уже звучала в Новороссийске.В ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.
новороссийск, атаки всу, краснодарский край, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), анапа, безопасность
На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками

21:00 12.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает оперштаб Кубани.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил в своем Telegram-канале гостей и жителей портового города не подходить к окнам, особенно к тем, что выходят на море. Лучше всего, по его словам, перейти в коридор, ванную, туалет или кладовую.

"Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!" – подчеркнул Кравченко.

В мэрии Анапы также напомнили о правилах безопасности при тревоге и добавили, что следует воздержаться от использования лифтов.
"Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки", – отдельно предупредили в администрации города.
Ранее в понедельник тревога уже звучала в Новороссийске.
В ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.
