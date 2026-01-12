https://crimea.ria.ru/20260112/na-kubani-trevoga-protivnik-atakuet-region-bespilotnikami-1152337547.html

На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками

В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает оперштаб Кубани.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает оперштаб Кубани.Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил в своем Telegram-канале гостей и жителей портового города не подходить к окнам, особенно к тем, что выходят на море. Лучше всего, по его словам, перейти в коридор, ванную, туалет или кладовую.В мэрии Анапы также напомнили о правилах безопасности при тревоге и добавили, что следует воздержаться от использования лифтов."Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки", – отдельно предупредили в администрации города.Ранее в понедельник тревога уже звучала в Новороссийске.В ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три десятка беспилотников уничтожены над Крымом и Азовским морем ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшиеАтака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки

