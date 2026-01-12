https://crimea.ria.ru/20260112/na-kubani-reka-zatopila-dorogi-v-neskolkikh-naselennykh-punktakh-1152336336.html

На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах

На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах - РИА Новости Крым, 12.01.2026

На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах

В Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах, сообщает оперштаб Кубани РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T20:23

2026-01-12T20:23

2026-01-12T20:23

краснодарский край

кубань

новости

реки

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/34/1115463406_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_3804708816abb9c0f8eabf07070471e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах, сообщает оперштаб КубаниВ Тверском сельском поселении вода заблокировала дорогу в станицу Лесогорскую. По словам главы района Алексея Передереева, подтоплений домовладений нет, эвакуация жителей не требуется. Им организован подвоз еды и продовольствия. Перебоев в подаче электроэнергии нет. Как отметили в оперштабе, вода уже начала идти на спад.Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в трех муниципалитетах Краснодарского края реки поднялись выше опасных отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, новости, реки, погода