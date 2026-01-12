Рейтинг@Mail.ru
На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах
В Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах, сообщает оперштаб Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах, сообщает оперштаб КубаниВ Тверском сельском поселении вода заблокировала дорогу в станицу Лесогорскую. По словам главы района Алексея Передереева, подтоплений домовладений нет, эвакуация жителей не требуется. Им организован подвоз еды и продовольствия. Перебоев в подаче электроэнергии нет. Как отметили в оперштабе, вода уже начала идти на спад.Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в трех муниципалитетах Краснодарского края реки поднялись выше опасных отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах

20:23 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах, сообщает оперштаб Кубани
В Тверском сельском поселении вода заблокировала дорогу в станицу Лесогорскую. По словам главы района Алексея Передереева, подтоплений домовладений нет, эвакуация жителей не требуется. Им организован подвоз еды и продовольствия. Перебоев в подаче электроэнергии нет. Как отметили в оперштабе, вода уже начала идти на спад.
"В Кабардинском сельском поселении также есть места, где река Пшиш вышла из берегов и перекрыла дорогу. В населенном пункте подтоплений и пострадавших нет. На месте развернуты силы и средства МЧС, включая спасателей, специально подготовленную технику и транспорт повышенной проходимости", – добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в трех муниципалитетах Краснодарского края реки поднялись выше опасных отметок.
