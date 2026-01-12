https://crimea.ria.ru/20260112/na-kubani-reka-zatopila-chast-avtodorogi-1152319239.html
На Кубани река затопила часть автодороги
На Кубани река затопила часть автодороги - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубани река затопила часть автодороги
Одна из дорог в Апшеронском районе Краснодарского края закрыта для всех транспортных средств из-за перелива воды в реке Пшиш. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T10:59
2026-01-12T10:59
2026-01-12T11:00
краснодарский край
ограничение движения
новости
госавтоинспекция кубани
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152318775_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d50da58da2f9e250a541b4039977077f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Одна из дорог в Апшеронском районе Краснодарского края закрыта для всех транспортных средств из-за перелива воды в реке Пшиш. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции по региону.На месте дежурит экипаж ДПС, уточнили в пресс-службе.На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае ввели временные ограничения движения для большегрузов. Такая мера необходима для уборки снега, сообщали ранее в понедельник в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Такие же ограничения введены в районе перевала Волчьи ворота на автодороге "А -290, Новороссийск - Керчь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152318775_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff06b48a6e36935a12a46c2f7da6c414.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, ограничение движения, новости, госавтоинспекция кубани, погода
На Кубани река затопила часть автодороги
Одна из дорог в Апшеронском районе закрыта из-за перелива воды в реке Пшиш
10:59 12.01.2026 (обновлено: 11:00 12.01.2026)