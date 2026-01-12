Рейтинг@Mail.ru
На Кубани река затопила часть автодороги - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубани река затопила часть автодороги
На Кубани река затопила часть автодороги - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубани река затопила часть автодороги
Одна из дорог в Апшеронском районе Краснодарского края закрыта для всех транспортных средств из-за перелива воды в реке Пшиш. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T10:59
2026-01-12T11:00
краснодарский край
ограничение движения
новости
госавтоинспекция кубани
погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Одна из дорог в Апшеронском районе Краснодарского края закрыта для всех транспортных средств из-за перелива воды в реке Пшиш. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции по региону.На месте дежурит экипаж ДПС, уточнили в пресс-службе.На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае ввели временные ограничения движения для большегрузов. Такая мера необходима для уборки снега, сообщали ранее в понедельник в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Такие же ограничения введены в районе перевала Волчьи ворота на автодороге "А -290, Новороссийск - Керчь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край, ограничение движения, новости, госавтоинспекция кубани, погода
На Кубани река затопила часть автодороги

Одна из дорог в Апшеронском районе закрыта из-за перелива воды в реке Пшиш

10:59 12.01.2026 (обновлено: 11:00 12.01.2026)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниВ Апшеронском районе река Пшиш залила проезжую часть
В Апшеронском районе река Пшиш залила проезжую часть
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Одна из дорог в Апшеронском районе Краснодарского края закрыта для всех транспортных средств из-за перелива воды в реке Пшиш. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
"В Апшеронском районе на третьем километре автодороги "Хадыженск – Кабардинская" ввели ограничение движения для всех транспортных средств из-за перелива воды через проезжую часть реки Пшиш", - сказано в сообщении.
На месте дежурит экипаж ДПС, уточнили в пресс-службе.
На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае ввели временные ограничения движения для большегрузов. Такая мера необходима для уборки снега, сообщали ранее в понедельник в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Такие же ограничения введены в районе перевала Волчьи ворота на автодороге "А -290, Новороссийск - Керчь".
