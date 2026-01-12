https://crimea.ria.ru/20260112/na-kuban-nadvigaetsya-shtorm-so-snegom-i-gololedom--1152322648.html

На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).В Центре предупредили об очень сильных осадках в виде дождя и снега, а также сильном гололеде. Жителей и гостей края призвали соблюдать меры предосторожности.Ранее в краевом главке МЧС предупредили, что с вечера воскресенья на регион обрушится непогода. Штормовое предупреждение будет действовать и в понедельник. Ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду, 12 января возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

