Рейтинг@Mail.ru
На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/na-kuban-nadvigaetsya-shtorm-so-snegom-i-gololedom--1152322648.html
На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом
На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом - РИА Новости Крым, 12.01.2026
На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом
Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T13:51
2026-01-12T13:51
краснодарский край
новости
погода
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/03/1121938490_0:2:706:399_1920x0_80_0_0_7e84ed1cca741e2a27e3906c4caf0120.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).В Центре предупредили об очень сильных осадках в виде дождя и снега, а также сильном гололеде. Жителей и гостей края призвали соблюдать меры предосторожности.Ранее в краевом главке МЧС предупредили, что с вечера воскресенья на регион обрушится непогода. Штормовое предупреждение будет действовать и в понедельник. Ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду, 12 января возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/03/1121938490_87:0:620:400_1920x0_80_0_0_adb5f96688f9b83fdb5630e9edbe300d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, погода, штормовое предупреждение
На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом

На Кубани до 14 января продлили штормовое предупреждение со снегом и гололедом

13:51 12.01.2026
 
© пресс-служба администрации СочиСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи
© пресс-служба администрации Сочи
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение. В течение суток 13 января 2026 года, а также ночью и утром 14 января 2026 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются опасные метеорологические явления", - говорится в сообщении.

В Центре предупредили об очень сильных осадках в виде дождя и снега, а также сильном гололеде. Жителей и гостей края призвали соблюдать меры предосторожности.
Ранее в краевом главке МЧС предупредили, что с вечера воскресенья на регион обрушится непогода. Штормовое предупреждение будет действовать и в понедельник. Ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду, 12 января возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.
В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайНовостиПогодаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния