На Кубань надвигается шторм со снегом и гололедом

На Кубани до 14 января продлили штормовое предупреждение со снегом и гололедом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
"В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение. В течение суток 13 января 2026 года, а также ночью и утром 14 января 2026 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются опасные метеорологические явления", - говорится в сообщении.
В Центре предупредили об очень сильных осадках в виде дождя и снега, а также сильном гололеде. Жителей и гостей края призвали соблюдать меры предосторожности.
Ранее в краевом главке МЧС предупредили, что с вечера воскресенья на регион обрушится непогода. Штормовое предупреждение будет действовать и в понедельник. Ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду, 12 января возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.
В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.