На Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется
В Севастополе ожидается новый подъем уровня воды в реках в ближайшие дни из-за осадков
© Telegram Михаил РазвожаевПодъем уровня воды в реках Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается новый подъем уровня воды в реках в ближайшие дни в связи с прохождением через Крымский полуостров мощного циклона и выпадением осадков. Об этом сообщила пресс-служба Севприроднадзора.
"В ближайшие дни ожидается мощный циклон, центр которого пройдет по Крыму и будет сопровождаться обильными осадками. Уровень воды в реках снова поднимется", - говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, подъем уровня воды будет находиться в пределах допустимых отметок. Чернореченское водохранилище имеет достаточный резерв и способно принять ожидаемый приток воды, добавили в ведомстве.
Как отметили специалисты, выпавшие в январе осадки, а затем потепление привели к значительному стоку в реках и подъему уровней воды на водных объектах на 20-65 см.
"На сегодняшний день наблюдается понижение уровня воды. Нештатных и аварийных ситуаций на территории гидротехнических сооружений не зафиксировано", - подчеркнули в Севприроднадзоре.
11 января в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.
К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.
При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.