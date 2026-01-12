https://crimea.ria.ru/20260112/na-krym-idet-moschnyy-tsiklon-uroven-vody-v-rekakh-snova-podnimetsya-1152315783.html

На Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется

На Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется - РИА Новости Крым, 12.01.2026

На Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется

В Севастополе ожидается новый подъем уровня воды в реках в ближайшие дни в связи с прохождением через Крымский полуостров мощного циклона и выпадением осадков... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T07:25

2026-01-12T07:25

2026-01-12T07:25

штормовое предупреждение

погода в крыму

севприроднадзор

севастополь

крым

реки крыма

новости крыма

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152315671_166:0:1190:576_1920x0_80_0_0_4fd9e009b9abb144ff34720f3e95c193.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается новый подъем уровня воды в реках в ближайшие дни в связи с прохождением через Крымский полуостров мощного циклона и выпадением осадков. Об этом сообщила пресс-служба Севприроднадзора.По прогнозам специалистов, подъем уровня воды будет находиться в пределах допустимых отметок. Чернореченское водохранилище имеет достаточный резерв и способно принять ожидаемый приток воды, добавили в ведомстве.Как отметили специалисты, выпавшие в январе осадки, а затем потепление привели к значительному стоку в реках и подъему уровней воды на водных объектах на 20-65 см.11 января в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода в крыму, севприроднадзор, севастополь, крым, реки крыма, новости крыма, новости севастополя