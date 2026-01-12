Рейтинг@Mail.ru
"Мрачный" гений Паулс: маэстро празднует День рождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 12 января - день рождения великого композитора, пианиста и продюсера Раймонда Вольдемаровича Паулса. Он родился в 1936 году в Риге в семье стеклодува и домохозяйки.Отец Раймонда был музыкантом-любителем и играл на барабанах в самодеятельном оркестре "Михаво". Именно он и привил маленькому Раймонду любовь к музыке.Творческое образование будущего виртуоза началось с трех лет: музыкальная школа, консерватория, работа в филармонии. Сегодня Раймонд Паулс – признанный гений, автор мировых эстрадных хитов и лауреат множества наград СССР, РФ и Латвии.Ко дню рождения маэстро известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов раскрыл РИА Новости Крым секрет творческого успеха латышского композитора."Всегда мрачный, он всю жизнь посвящал музыке. Его творение – всегда красивая мелодия, часто задумчивая. В основном, Паулс - лирик: "Подберу музыку", "Два стрижа", "Старинные часы". Конечно, есть и задорные песни - такие как "Танец на барабанах" или "Делу время"", - отметил критик.По словам Соседова, гений Паулса во многом проявился благодаря ярким и одаренным исполнителям: певцы "раскрашивают" и интерпретируют композицию. К тому же во времена расцвета эстрадного творчества в СССР было принято работать в педантично-сплоченном триумвирате: композитор-поэт-исполнитель.Более известной стала она в исполнении Аллы Пугачевой.В конце 1970-х годов качественно и тонко "раскрасил" музыку Раймонда певец Яак Йола, исполнивший хиты: "Подберу музыку" и "Я тебя рисую"."Ломовейшим" шлягером Паулса в соавторстве с Андреем Вознесенским в тот период Соседов считает "Танец на барабане". Песня знаменита яркой интерпретацией Софии Ротару и Николая Гнатюка.Раймонд Паулс писал музыку и к фильмам: самая знаменитая и значимая тема композитора, по мнению критика, звучит в киноленте "Театр" (1978), снятой по мотивам одноименного романа Сомерсета Моэма.Триумф в признании гения латышского маэстро пришелся на эпоху российской Примадонны Пугачевой – на 1980-е, говорит Соседов:"В 1980-х годах пришла эпоха Аллы Пугачевой. Трио Пугачева-Резник-Паулс создали настоящие шедевры: "Мэстро", "Старинные часы", "Без меня тебе, любимый мой". Также двумя сильнейшими работами Паулса в тандеме с Вознесенским стали шлягеры "На бис" и "Миллион алых роз", которые считаются самыми популярными песнями композитора в репертуаре Аллы Борисовны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Мрачный" гений Паулс: маэстро празднует День рождения

Раймонд Паулс отмечает 90-летний юбилей

07:51 12.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТворческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею маэстро Раймонду Паулсу
Творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею маэстро Раймонду Паулсу - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 12 января - день рождения великого композитора, пианиста и продюсера Раймонда Вольдемаровича Паулса. Он родился в 1936 году в Риге в семье стеклодува и домохозяйки.
Отец Раймонда был музыкантом-любителем и играл на барабанах в самодеятельном оркестре "Михаво". Именно он и привил маленькому Раймонду любовь к музыке.
Творческое образование будущего виртуоза началось с трех лет: музыкальная школа, консерватория, работа в филармонии. Сегодня Раймонд Паулс – признанный гений, автор мировых эстрадных хитов и лауреат множества наград СССР, РФ и Латвии.
Ко дню рождения маэстро известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов раскрыл РИА Новости Крым секрет творческого успеха латышского композитора.
"Всегда мрачный, он всю жизнь посвящал музыке. Его творение – всегда красивая мелодия, часто задумчивая. В основном, Паулс - лирик: "Подберу музыку", "Два стрижа", "Старинные часы". Конечно, есть и задорные песни - такие как "Танец на барабанах" или "Делу время"", - отметил критик.
По словам Соседова, гений Паулса во многом проявился благодаря ярким и одаренным исполнителям: певцы "раскрашивают" и интерпретируют композицию. К тому же во времена расцвета эстрадного творчества в СССР было принято работать в педантично-сплоченном триумвирате: композитор-поэт-исполнитель.
"Первым хитом Паулса по праву считается "Синий лен" (1970), который спела Лариса Мондрус. Следующим шедевром композитора стали "Листья желтые" в исполнении латвийских музыкантов Норы Бумбиере и Виктора Лапченко. Эти песни и сейчас не забыты и звучат как ретро. Третий хит - "Два стрижа" - блестяще исполнила рижская певица Мирдза Зивере", - рассказывает критик.
Более известной стала она в исполнении Аллы Пугачевой.
В конце 1970-х годов качественно и тонко "раскрасил" музыку Раймонда певец Яак Йола, исполнивший хиты: "Подберу музыку" и "Я тебя рисую".
"Ломовейшим" шлягером Паулса в соавторстве с Андреем Вознесенским в тот период Соседов считает "Танец на барабане". Песня знаменита яркой интерпретацией Софии Ротару и Николая Гнатюка.
Раймонд Паулс писал музыку и к фильмам: самая знаменитая и значимая тема композитора, по мнению критика, звучит в киноленте "Театр" (1978), снятой по мотивам одноименного романа Сомерсета Моэма.
Триумф в признании гения латышского маэстро пришелся на эпоху российской Примадонны Пугачевой – на 1980-е, говорит Соседов:
"В 1980-х годах пришла эпоха Аллы Пугачевой. Трио Пугачева-Резник-Паулс создали настоящие шедевры: "Мэстро", "Старинные часы", "Без меня тебе, любимый мой". Также двумя сильнейшими работами Паулса в тандеме с Вознесенским стали шлягеры "На бис" и "Миллион алых роз", которые считаются самыми популярными песнями композитора в репертуаре Аллы Борисовны".
