Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников
2026-01-12T23:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.36 вражеских беспилотников были ликвидировали над Крымом, по шесть – над акваториями Черного и Азовского морей, 14 – над Орловской областью, восемь – над Липецкой, четыре – над Тульской, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Ростовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
