Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников
Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников
Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.36 вражеских беспилотников были ликвидировали над Крымом, по шесть – над акваториями Черного и Азовского морей, 14 – над Орловской областью, восемь – над Липецкой, четыре – над Тульской, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Ростовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников

При атаке ВСУ на Крым над полуостровом ликвидировали 36 беспилотников за три часа

23:37 12.01.2026 (обновлено: 23:47 12.01.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
36 вражеских беспилотников были ликвидировали над Крымом, по шесть – над акваториями Черного и Азовского морей, 14 – над Орловской областью, восемь – над Липецкой, четыре – над Тульской, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Ростовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
