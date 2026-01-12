https://crimea.ria.ru/20260112/massirovannaya-ataka-vsu-na-krym-likvidirovany-esche-36-bespilotnikov-1152340038.html

Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.36 вражеских беспилотников были ликвидировали над Крымом, по шесть – над акваториями Черного и Азовского морей, 14 – над Орловской областью, восемь – над Липецкой, четыре – над Тульской, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Ростовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

