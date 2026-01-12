Рейтинг@Mail.ru
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/krymskiy-sud-rassmotrit-delo-o-gosizmene-zhitelnitsy-moskovskoy-oblasti-1152330621.html
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
В Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T16:39
2026-01-12T16:39
новости крыма
верховный суд крыма
крым
московская область
новости
происшествия
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Являясь противницей проведения специальной военной операции, женщина вступила в контакт с СБУ и сообщила о готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.Незаконные действия женщины пресекли работники ФСБ России. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым.Как сообщалось ранее, в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.Также житель Крыма передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
крым
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, верховный суд крыма, крым, московская область, новости, происшествия, госизмена
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области

В Крыму за госизмену перед судом предстанет жительница Московской области

16:39 12.01.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Являясь противницей проведения специальной военной операции, женщина вступила в контакт с СБУ и сообщила о готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.
"В феврале 2024 года женщина, действуя по указанию куратора, осуществила видеосъемку стоянки с бронетехникой Вооруженных Сил Российской Федерации. Полученную запись она отправила представителю иностранного государства в одной из социальных сетей", – рассказали в ведомстве.
Незаконные действия женщины пресекли работники ФСБ России. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым.
Как сообщалось ранее, в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.
Также житель Крыма передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
 
Новости КрымаВерховный суд КрымаКрымМосковская областьНовостиПроисшествияГосизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния