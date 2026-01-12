https://crimea.ria.ru/20260112/krymskiy-sud-rassmotrit-delo-o-gosizmene-zhitelnitsy-moskovskoy-oblasti-1152330621.html

Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области

В Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Являясь противницей проведения специальной военной операции, женщина вступила в контакт с СБУ и сообщила о готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.Незаконные действия женщины пресекли работники ФСБ России. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым.Как сообщалось ранее, в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.Также житель Крыма передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену

