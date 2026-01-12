Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260112/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1152284594.html
Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Крымский мост закрыли для проезда
На Крымском мосту ввели запрет на движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T15:06
2026-01-12T15:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
логистика
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту ввели запрет на движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, логистика, транспорт
Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыт для движения транспорта

15:06 12.01.2026
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту ввели запрет на движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаЛогистикаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния