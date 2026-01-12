Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Очередь из машин образовалась у Крымского моста с обеих сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:10 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Очередь из машин образовалась у Крымского моста с обеих сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 90 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 58 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
