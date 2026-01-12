https://crimea.ria.ru/20260112/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-na-obekte-posle-otkrytiya-dvizheniya-1152328830.html
Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
2026-01-12T16:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Очередь из машин образовалась у Крымского моста с обеих сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
