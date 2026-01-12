Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте
Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте
2026-01-12T23:50
2026-01-12T23:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Очередь из машин при въезде в Крым выросла возле Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив в понедельник закрывали дважды – первый раз движение было перекрыто менее часа, повторное ограничение продлилось почти три часа.Крымский мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте

23:50 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Очередь из машин при въезде в Крым выросла возле Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

Мостовой переход через Керченский пролив в понедельник закрывали дважды – первый раз движение было перекрыто менее часа, повторное ограничение продлилось почти три часа.
Крымский мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
