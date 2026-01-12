Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте

https://crimea.ria.ru/20260112/krymskiy-most-otkryt-spustya-pochti-tri-chasa-obstanovka-na-obekte-1152338844.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Очередь из машин при въезде в Крым выросла возле Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив в понедельник закрывали дважды – первый раз движение было перекрыто менее часа, повторное ограничение продлилось почти три часа.Крымский мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

